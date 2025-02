VIDEO Jezive snimke iz Brazila, vlada proglasila izvanredno stanje, preko tisuću ljudi moglo bi ostati bez doma: 'Nemamo rješenje'

U brazilskom gradu Buriticupuu posljednjih nekoliko mjeseci vlada panika. Naime, goleme vrtače, duboke nekoliko metara, otvorile su se u blizini kuća. - U posljednjih nekoliko mjeseci, vrtače su se proširile, približavajući se stambenim objektima - navodi se u hitnoj uredbi koju je gradska uprava izdala ranije ovog mjeseca. Vlasti su proglasile izvanredno stanje, a Reuters prenosi da bi 1.200 ljudi moglo ostati bez doma.

Buriticupu, a city in Brazil's Amazon, has declared a state of emergency as massive sinkholes threaten homes. Several buildings are destroyed, and 1,200 people face displacement.pic.twitter.com/VLdqPglsVj