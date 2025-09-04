Sredozemna medvjedica navodno viđena u Jadranu: Obavili fotografije iz Neuma

U Facebook grupi Lignjalov eging club nedavno su objavljene fotografije koje navodno prikazuju sredozemnu medvjedicu u moru kod Neuma. Uz slike su napisali: “Sredozemna medvjedica u našem zaljevu, ovo je nevjerojatno, ljudi dragi, ovo je veliko čudo, nakon 40 godina ponovno je stigla u posjet Neumu.”

Sredozemna medvjedica (Monachus monachus) izuzetno je rijetka i ugrožena vrsta, koja je nekada živjela diljem Jadrana. Danas se bilježe samo povremena opažanja usamljenih primjeraka. Gotovo je sigurno da u Jadranu više ne postoji autohtona populacija ovih životinja, već povremeno pojedine jedinke dolutaju iz Jonskog mora.

Posljednji službeno zabilježeni susret sredozemne medvjedice u Jadranu bio je 14. kolovoza 2023. kod Lastova, dok je prije toga potvrđena u dubrovačkom akvatoriju u listopadu 2022. godine.