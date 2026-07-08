Rheinmetall zainteresiran za još hrvatskih tvrtki? Šušnjar: 'Diskrecija je moje srednje ime'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je u RTL-u Danas interes njemačkog Rheinmetalla za Hrvatsku, moguće Vladine intervencije zbog cijena goriva i plina te kritike prema kojima rast plaća u javnom sektoru potiče inflaciju. Govoreći o planovima Rheinmetalla, koji je kroz DOK-ING ušao na hrvatsko tržište i najavio velika ulaganja, Šušnjar je rekao da vjeruje kako su najave o rastu prihoda i novim radnim mjestima ostvarive. "To je jedna globalna kompanija koja je jako stabilna s jednim velikim investicijskim ciklusom. Meni je drago da su Republika Hrvatska i naši poduzetnici, pogotovo kompanije poput DOK-ING-a, prepoznati u tom svijetu", rekao je.

Naglasio je da je DOK-ING godinama razvijao inovacije i proizvode koji su iz niše prerasli u sve važniji dio globalne industrije, osobito zbog promjena u sigurnosnim i vojnim trendovima. Ministar očekuje da interes Rheinmetalla neće stati samo na DOK-ING-u. Kaže da su održani sastanci i da je njemačka kompanija pokazala zanimanje i za druge hrvatske tvrtke, no detalje nije želio otkrivati. "To su osjetljivi postupci. Ne bih kao javni dužnosnik iznosio poslovne tajne. Pogotovo kao odvjetnik koji je 20 godina bio odvjetnik. Diskrecija je moje srednje ime, tako da o tim stvarima ne mogu govoriti", kazao je.

Govoreći o rastu cijena energenata nakon nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, Šušnjar je poručio da Vlada prati kretanja na tržištu i da će intervenirati bude li potrebno. Na pitanje hoće li Vlada i ovaj put ograničavati cijene goriva ili će zbog turističke sezone dopustiti rast, odgovorio je da se pristup neće mijenjati. "Mi uvijek interveniramo. Tu smo da nađemo jedan optimalan, uravnotežen pristup koji će zadovoljiti potrebe proračuna, ali i potrebe našeg stanovništva i gospodarstva", rekao je. Iako su cijene nafte i dizela na burzama porasle, Šušnjar tvrdi da zasad ne očekuje drastičan skok cijena goriva jer se u izračunu gleda petnaestodnevni prosjek. O mogućim mjerama za plin na jesen rekao je da će odluka ovisiti o tadašnjim okolnostima, ali da će prioritet ostati sigurnost opskrbe, dostupnost energije te zaštita građana i gospodarstva.

Ministar je odbacio i tvrdnje da kumulativni učinak inflacije za većinu obitelji doseže 45 posto, poručivši da bi za takve izračune želio vidjeti detaljno stručno obrazloženje. Smatra da se uz rast cijena mora gledati i rast raspoloživog dohotka. Osvrnuo se i na tvrdnje HUP-a da je rast plaća u javnom sektoru jedan od uzroka inflacije. Šušnjar to odbacuje i tvrdi da je riječ o selektivnom prikazivanju statistike. Dodao je da je privatni sektor ranije počeo povećavati plaće kako bi zadržao radnike, dok je javni sektor taj trend pratio kasnije. Usporedbe plaća, kaže, moraju uzeti u obzir strukturu zaposlenih i dulje razdoblje. "Ne mogu dostavljači i njihove plaće ulaziti u korelaciju s plaćama djelatnika javnog sektora, primjerice liječnika. Liječnici su visoko kvalificirani i imaju značajno više plaće od dostavljača. Uzimati takve statistike na taj način je selektivno zbrajanje krušaka, jabuka i šljiva", rekao je Šušnjar.