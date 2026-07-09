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PILOT-PROJEKT

Ministarstvo povratnicama platilo prijevod diploma

Foto: Ministarstvo demografije i iseljeništva
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Autor
Dijana Jurasić
09.07.2026.
u 07:59

Liječnice, magistra farmacije i inženjerka iz Južne Amerike odlučile su se vratiti u Hrvatsku

Povratnicama, doktorici medicine Gabrieli Ximeni Cortes Siles, stomatologinji Ivanisi Javieri Galetovic Pavez, magistri farmacije Nataliji Florenciji Jelicich te inženjerki industrijskog inženjerstva Alejandri Marieli Grbich, Ministarstvo demografije i useljeništva dodijelilo je prve potpore za prijevod inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Za te četiri mlade žene iz Južne Amerike Hrvatska će postati novi dom.

Ministarstvo demografije i useljeništva uručilo im je ugovore u sklopu pilot-projekta "Financiranje troškova prijevoda inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na hrvatski jezik za hrvatske iseljenike, njihove potomke i članove obitelji", kojim Hrvatska prvi put izravno financira troškove službenih prijevoda dokumentacije potrebne za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Financiranje tih prijevoda državu je koštalo 25.330 eura jer je riječ o diplomama iz medicinske struke u slučaju triju povratnica, a tada su troškovi veći jer se uz diplomu prevode i svi njihovi znanstveni radovi, ispiti... No, to je za državu neusporedivo povoljnije nego besplatno školovanje, npr. jednog liječnika koji nakon diplome ode u drugu zemlju EU. Cilj je ovog projekta, koji će se nastaviti, uklanjanje administrativnih prepreka s kojima se povratnici susreću pri priznavanju diploma te olakšavanje njihova uključivanja na hrvatsko tržište rada. Tri povratnice su već u Hrvatskoj, a magistra farmacije Natalija Florencija Jelicich doći će za nekoliko tjedana.

– Doktorica medicine, doktorica dentalne medicine, diplomirana inženjerka industrijskog inženjerstva i magistra farmacije Natalija, koja će nam se pridružiti za nekoliko tjedana, naše su povratnice koje će Hrvatskoj pružiti najbolje od sebe. Hrvatskoj nedostaju liječnici, medicinske sestre, inženjeri, profesori i drugi stručnjaci. Ministarstvo demografije i useljeništva čini sve kako bi Hrvatska bila ne samo mjesto povratka nego i mjesto ostanka – kazao je ministar demografije Ivan Šipić.

Ministarstvo demografije dodijelilo je i ugovore jedinicama lokalne i regionalne samouprave za poticanje povratka hrvatskog iseljeništva. Odobreno je 508.843 eura za 13 projekata diljem Hrvatske kojima će se unaprijediti uvjeti za povratak i integraciju iseljenika kroz stambeno zbrinjavanje, razvoj zdravstvenih i socijalnih usluga, uključivanje djece i obitelji u lokalne zajednice, učenje hrvatskog jezika te razvoj lokalne infrastrukture. Potporu su, na temelju javnog poziva, ostvarili gradovi Pleternica, Petrinja, Vrbovsko, Daruvar, Otok, Pakrac, Biograd na Moru, općine Tompojevci, Legrad, Podstrana, Maruševec i Petrijanec te Splitsko-dalmatinska županija.
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prijevod Ivan Šipić potpore

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