VIDEO Zbraja se šteta nakon sinoćnjih napada između Irana i Izraela, najavljene nove akcije

* Iran i Izrael razmijenili su zračne napade rano u subotu, oglasile su se sirene za zračnu opasnost u Tel Avivu i Jeruzalemu, a nekoliko eksplozija čulo se u Teheranu

* Iranska Revolucionarna garda priopćila je da je ispalila balističke rakete na Izrael – dok je izraelska vojska (IDF) objavila da je neke presrela – dok je iranski vrhovni vođa obećao "nanijeti teške udarce" kao odmazdu za izraelske napade prethodnog dana

* Izrael je najavio nove akcije

Pratite tijek događaja:

08.02 - Najmanje dvoje ljudi je poginulo nakon iranskih odmazdnih napada na Izrael, javlja BBC. Prethodno su izvijestili da je 21 osoba ozlijeđena u izraelskoj regiji Obalu (Coastal Plains), prema informacijama izraelske hitne službe Magen David Adom (MDA). Žena u šezdesetim godinama pronađena je bez svijesti i bez vitalnih znakova, dok je muškarac u dobi od oko 45 godina proglašen mrtvim nakon što je evakuiran, priopćio je MDA.

07.30 - Društvenim mrežama proširila se snimka koja prikazuje kako Izraelske obrambene snage ruše iranske rakete nad Tel Avivom. Jedna od ispaljenih raketa, vidi se na snimci, ipak prolazi kroz izraelsku obranu i pada na grad. Smatra se da Izrael ima jedan od najnaprednijih sustava protuzračne obrane na svijetu, koji uključuje i tzv. "Željeznu kupolu", OVDJE čitajte o čemu je riječ i što je željezna kupola.

A lot of terminal-phase interceptions happening over Tel Aviv. One gets through. https://t.co/PwO6wKVCxc pic.twitter.com/kmFVvXge1m