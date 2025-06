VIDEO Pogledajte kako Izraelci ruše iranske rakete nad Tel Avivom

Društvenim mrežama proširila se snimka koja prikazuje kako Izraelske obrambene snage ruše iranske rakete nad Tel Avivom. Jedna od ispaljenih raketa, vidi se na snimci, ipak prolazi kroz izraelsku obranu i pada na grad. Smatra se da Izrael ima jedan od najnaprednijih sustava protuzračne obrane na svijetu, koji uključuje i tzv. "Željeznu kupolu".

Željezna kupola (Iron Dome) je izraelski sustav protuzračne obrane, dizajniran za presretanje i uništavanje raketa kratkog dometa i artiljerijskih granata koje prijete naseljenim područjima. Ovaj sustav je posebno razvijen kako bi zaštitio civilna područja u Izraelu od raketnih napada, poput onih iz Gaze ili Libanona.

Sustav koristi naprednu tehnologiju za praćenje raketa u letu i, ako se procijeni da će raketa pogoditi naseljeno područje, lansira presretače koji uništavaju prijetnju prije nego što stigne do tla. Iako sustav ima visok postotak uspješnosti, njegova učinkovitost nije 100%, a odlučuje se o presretanju rakete na temelju toga hoće li ona zapravo izazvati ozbiljnu štetu.

