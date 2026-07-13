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VELIKI DOGOVOR

Macron najavio novo naoružavanje Ukrajine: Kijev će proizvoditi francuske projektile, naručio je zrakoplove Rafale

Foto: REUTERS
1/8
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
13.07.2026.
u 21:32

Macron je rekao da su se ukrajinski saveznici, čelnici Koalicije voljnih, složili započeti vojne vježbe u zemljama susjedima Ukrajine kao dio plana za multinacionalne snage koje bi se rasporedile nakon što se postigne primirje s Rusijom

Predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u ponedjeljak da će Pariz dopustiti Kijevu proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi i presretačkih raketa za protuzračnu obranu nakon što je Ukrajina naručila francusko-talijanske sustave protuzračne obrane nove generacije i borbene zrakoplove Rafale. "Ranije danas poslijepodne predsjednik (Volodimir) Zelenski i ja dogovorili smo akcijski plan naših dviju zemalja, provedbom onog što je načelno dogovoreno prošlog studenog u vezi s našom bilateralnom obrambenom suradnjom", rekao je Macron na konferenciji za novinare nakon sastanka najmanje 25 čelnika u Parizu. Macronova objava označila je prvi put da je Francuska pristala dati licencu za proizvodnju Ukrajini, potez koji bi joj omogućio povećanje zaliha u vrijeme kada Rusija intenzivira napade na zemlju.

Proizvodnja se usredotočuje na precizno vođene bombe zrak-zemlja AASM, presretačke rakete za protuzračnu obranu Aster i krstareće rakete dugog dometa lansirane iz zraka SCALP, koje također proizvodi Britanija. Macron je rekao da se Ukrajini ustupaju i radarski sustavi. Rekao je da je Zelenski također naručio sustave protuzračne obrane SAMP-T nove generacije, koji će uslijedilti nakon isporuka starije verzije i serije raketa. Šesnaest ratnih zrakoplova Rafale također će biti isporučeno s ciljem početka djelovanja na ukrajinskom nebu do 2028.-2029., rekao je Macron.

Macron je također rekao da su se ukrajinski saveznici, čelnici Koalicije voljnih, složili započeti vojne vježbe u zemljama susjedima Ukrajine kao dio plana za multinacionalne snage koje bi se rasporedile nakon što se postigne primirje s Rusijom. "Danas smo odlučili o vježbama koje će se održati u sljedećim mjesecima. Bit će provedene u susjednim zemljama Ukrajine kako bismo testirali naše planove raspoređivanja i pokazali da smo spremni, odlučni i vjerodostojni - na kopnu, u zraku i na moru", objavio je Macron na konferenciji za novinare nakon sastanka. Na marginama sastanka, Ukrajina je danas najavila stvaranje koalicije za obranu od balističkih projektila, zajedno s devet drugih europskih zemalja.

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Ključne riječi
Volodimir Zelenski Ukrajina Emmanuel Macron

Komentara 1

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Behemot
23:18 13.07.2026.

A tko će to platiti? :D Ukrajinci nemaju prebijenog novčića, već sada su dužni za idućih 100 godina. Vojna hunta u Ukrajini bi možda mogla zamijeniti Legiju stranaca za koju se od kada su pobjegli iz Afrike više ništa ne čuje.

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