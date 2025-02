VIDEO Herman se obrušio na HSLS, Hrebak: Kada glumiš veličinu pa ti se sve sruši, onda imaš ovakvu reakciju

Zagrebačka organizacija HSLS-a odlučila je, nakon dugogodišnje suradnje s HDZ-om, na predstojeće lokalne izbore izaći s Davorom Bernardićem i njegovom platformom Servus Zagreb. To je izazvalo bijes kod HDZ-ovog kandidata Mislava Hermana koji je poručio kako ''za njega HSLS više ne postoji'', a počela se dovoditi u pitanje i sama suradnja na parlamentarnoj razini. Kako to komentira sami čelnik HSLS-a Dario Hrebak objasnio je u emisiji Večernji TV-a za Ivu Boban Valečić.

Kaže Mislav Herman (HDZ) da HSLS za njega više ne postoji. Što se to dogodilo da se osjete ovako grube reakcije?

Na nacionalnoj razini ništa posebno, još jedan dan u uredu. Što se tiče lokalne razine, nije kliknulo između naše i njihove organizacije. Naši ljudi u Zagrebu su rekli da smo pokušali ostvariti kontakt za lokalne izbore. HDZ vas uvijek pokušava dovesti do cajtnota tako da ne možete više reagirati, pa ste onda puni laži u samim razgovorima jer onda ovisite. Nama se to dogodilo prije 4 godine i jednostavno naša organizacija nije htjela riskirati. Do kontakta nije došlo, mi smo napravili neku drugu političku priču koja HSLS-u omogućava da budemo konkurentni u Zagrebu. To nije dobro sjelo našim bivšim partnerima. Korektno smo surađivali ranije s tom opcijom, ali kada glumiš veličinu, a onda ti se sve sruši, onda imaš reakciju Mislava Hermana kakvu imaš. Meni je žao zbog toga, pregruba je reakcija. No dobro, nekad čovjeku udari i ego, ja ga razumijem da je ljut. No, vjerujem da je HDZ prevelika stranka da bi mu odlazak HSLS-a tako teško pao za takve teške riječi.

U zagrebačkom HDZ-u ne postoji velika zaljubljenost u HSLS, dapače, često se postavlja pitanje što će im HSLS. Tvrde da im niste signalizirali da ćete ići u drugi tabor.

Imali su dovoljno vremena da odgovore na poziv na kavu. Klasić im nije problem, ali kada ja u drugoj izbornoj jedinici ja odnesem 200.000 glasova, to ne vrijedi. Suradnja HDZ-a i HSLS-a je HDZ-u donijela tri mandata - jedan i pol mi sami, a d'Hondt još jedan i pol. Značaj HSLS-a u nekoj naši većini nije minoran kao što neki to pokušavaju predstaviti.

Kako to da ste se odlučili za Davora Bernardića?

Mi smo razgovarali s još nekim opcijama, no oni još važu hoće li izaći na izbore. Govorim o centralnim opcijama, žao mi je jer u centru postoji izuzetno velika šansa. Bernardić se pomaknuo u centar, način na koji on istupa je bliže tome jer vidi da je to nešto što dominira u Hrvatskoj. Tu je i HNS. Bernardić ima dobre šanse ući u drugi krug s obzirom na devastiranost političkih kadrova u Zagrebu. Kad vidimo kadrove, mislimo da je Bernardić dovoljno kvalitetan da može ući u prostor za one koji nemaju za koga glasati. Svi su bili očarani politikom Možemo prije četiri godine, no taj rezultat sigurno više neće biti isti. Dio građana centra je ostao očaran previše lijevim politikama.