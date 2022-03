VIDEO Mladi Ukrajinci na gumenjaku pokušali spriječiti Abramovičevu jahtu da pristane u luku

Superjahtu 'My Solaris' vlasništvo ruskog oligarha Romana Abramoviča dočekali su prosvjednici kad je pokušala pristati u luku Bodrum u Turskoj. Riječ je o članovima juniorskoj jedriličarskog tima iz Ukrajine koji su došli u Tursku na natjecanje i to prije početka rata u Ukrajini.

Mladi Ukrajinci su uzeli maleni gumeni brodić i pokušali s njim spriječiti jahtu ruskog oligarha da pristane.

A group of #Ukrainian kids, members of a yachtsman club, tried to prevent Roman Abramovich’s yacht from docking in 🇹🇷 Bodrum. The yacht docked only with the help of police.#StandWithUkraine️ #RussianOligarchs #putinswar #BanRussia pic.twitter.com/3e3rWqU1xU