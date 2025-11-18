Naši Portali
KOLONA SJEĆANJA

VIDEO Grad Vukovar objavio predivnu snimku današnje kolone

Šimun Ilić
18.11.2025.
u 21:06

Grad Vukovar je na svojoj Facebook stranici objavio predivan video ovogodišnje obljetnice. Na snimci se vide brojne zastave i postrojbe koje su branile Vukovar, uključujući legendarnu 204 vukovarsku brigadu i HOSovce

U ovogodišnjoj koloni sjećanja u Gradu Heroju okupilo se po procjenama oko 125.000 ljudi. Kolona je bila duga 5.5 kilometara. Unatoč napetoj situaciji proteklih tjedana u našem društvu koje su obilježili brojni incidenti vezanih uz izbor datuma Dana srpske kulture u Hrvatskoj, komemoracija u Vukovaru prošla je mirno i dostojanstveno.

Dan prije 34. obljetnice, Jacques Houdek na svoj je način odao počast žrtvi Vukovara, pjevajući stihove "Ruže Hrvatske" Prljavog Kazališta pored vukovarskog vodotornja. Svoj video objavio je na društvenim mrežama uz opis "Vukovar - grad to ste vi". Memorijalna zastava koja se nosi u Koloni sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje ove je godine simbolično „produžila svoj put“ iz Hrvatske u Japan. Donirana Hrvatskom sportskom savezu gluhih, zastava je razvijena na poznatom Shibuya Crossingu u Tokiju, u vrijeme nastupa hrvatskih sportaša na Deflimpijskim igrama. Savez će je trajno čuvati, a sportaši su na ovaj način odali počast stradalima i pokazali da poruka pijeteta može dosegnuti i međunarodnu publiku.

Okupili su se tu brojni branitelji, heroji obrane Vukovara i političari. Prisjetili su se svih onih koji su položili život za obranu Hrvatske u Vukovaru, a posebno ratnog novinara i urednika Hrvatskog radija Vukovar Siniše Glavaševića. Brojni okupljeni po prvi put će moći zapaliti svijeću na grobu dragovoljca i heroja Jean-Michel Nicoliera. Misu za preminulih i nestalih najmanje 2717 hrvatskih branitelja i civila predvodio je  biskup šibenski Tomislav Rogić. Od okupljenih političara tu su bili Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Željko Reiner, umjesto Milanovića tu je bio Orsat Miljenić. Prisutni su bili i vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, ali i brojni drugi političari, predstavnici nevladinih udruga, predstavnici diplomatskog zbora itd. 

grad heroj Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje Vukovar

