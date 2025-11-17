Vukovarska zastava razvijena u srcu Tokija: Čin sjećanja hrvatskih sportaša gluhih na žrtve Vukovara i Škabrnje

Memorijalna zastava koja se nosi u Koloni sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje ove je godine dobila posebnu ulogu i simbolično „produžila svoj put“ iz Hrvatske u Japan. Zastava je donirana Hrvatskom sportskom savezu gluhih, a hrvatska delegacija ju je razvila na jednom od najpoznatijih gradskih prijelaza na svijetu – Shibuya Crossingu u Tokiju.

Time je zastava, koja je snažan simbol sjećanja i pijeteta, prvi put istaknuta na ovako prepoznatljivom međunarodnom mjestu, upravo u vrijeme dok hrvatski sportaši nastupaju na Deflimpijskim igrama u Tokiju. Hrvatski sportski savez gluhih čuvat će je trajno, a u Savezu najavljuju da će joj biti pronađeno posebno mjesto, kao trajni podsjetnik na žrtve i na poveznicu između sporta i kulture sjećanja. Razvijanjem zastave u japanskoj metropoli hrvatski su sportaši željeli na dostojanstven način odati počast svim stradalima u Vukovaru i Škabrnji te pokazati da se poruka pijeteta i zahvalnosti može pronositi i izvan granica Hrvatske.