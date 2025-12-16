Hrvatska pod naletom 'supergripe', virus se brzo širi: 'Ne pamtimo ovakvu sezonu'

Gripa je posljednjih dana snažno pogodila Hrvatsku, osobito djecu i školarce, a u Zagrebu su zabilježeni i slučajevi u kojima je obolio cijeli razred. Zbog naglog porasta oboljelih došlo je do nestašice lijeka Tamiflu u dječjim dozama, pa liječnici i ljekarnici roditeljima objašnjavaju kako prilagoditi terapiju iz dostupnih pakiranja. Istodobno je gotovo nestalo i cjepiva protiv gripe u ljekarnama, dok se manje količine još mogu pronaći u zavodima za javno zdravstvo, što je posljedica slabog interesa za cijepljenje prethodnih godina i opreznijih narudžbi. Čak i u Šibensko-kninskoj županiji gripa je započela znatno ranije i snažnije nego što je itko očekivao. Dok je lani u isto vrijeme situacija bila gotovo mirna, ove godine brojke rastu iz tjedna u tjedan, a zdravstveni sustav već bilježi stotine oboljelih. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, do sada je prijavljeno 468 slučajeva gripe, no stvarni broj zaraženih zasigurno je znatno veći jer mnogi s blažim simptomima uopće ne dolaze do bolnice.

Epidemiolozi upozoravaju da je gripa krenula neuobičajeno rano, već krajem studenoga, kada su prijavljena prva 74 slučaja, a potom su se brojke naglo udvostručavale. U prvom tjednu prosinca evidentirano je 137 oboljelih, a već u drugom čak 200. Voditeljica Odjela epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije Ankica Parat Baljkas istaknula je za Slobodnu Dalmaciju da je riječ o sezoni kakva se ne pamti posljednjih godina, ne samo lokalno nego i na razini cijele Hrvatske.

05.05.2021., Sibenik - Zupan Goran Pauk, zajedno s nacelnikom Stozera civilne zastite Sibensko-kninske zupanije Darkom Dukicem, ravnateljicom Zavoda za javno zdravstvo Dianom Dulibic i ravnateljem Doma zdravlja Joskom Juricem odrzali su tiskovnu konferenciju u svezi povecane dinamike isporuke cjepiva .rPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prema njezinim riječima, u državi je do početka prosinca zabilježeno više od sedam tisuća oboljelih, a Šibensko-kninska županija trenutačno je četvrta po broju zaraženih. Ispred nje su samo veće i turistički izloženije županije, što dodatno potvrđuje koliko se virus brzo širi. Glavni uzrok rane i snažne pojave gripe stručnjaci vide u mutaciji virusa, konkretno podtipa A (H3N2), koji je ove godine značajno izmijenjen i djelomično izmaknuo zaštiti koju pruža cjepivo.

Najčešće obolijevaju djeca i mlađe osobe, osobito predškolski i školski uzrast, no kod njih bolest uglavnom prolazi bez težih posljedica. Problem nastaje kod starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika, kod kojih gripa može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput upale pluća. Iako cjepivo ne pokriva u potpunosti mutirani soj, liječnici naglašavaju da ono i dalje ima smisla jer ublažava tijek bolesti i skraćuje oporavak.

Porast broja oboljelih već se osjeti i u svakodnevnom životu kroz sve veći broj otvorenih bolovanja, ali i pojačan interes građana za cijepljenje. U županiji je ove godine već potrošeno više doza cjepiva nego lani, a dodatne količine su naručene. Trenutačno nema hospitaliziranih pacijenata zbog gripe, no stručnjaci upozoravaju da najteži dio sezone tek dolazi.

Posebnu zabrinutost izaziva i činjenica da se uz gripu tradicionalno veže takozvani višak smrti, odnosno povećan broj smrtnih ishoda među rizičnim skupinama. Na razini Hrvatske već su zabilježena dva smrtna slučaja povezana s gripom i njezinim komplikacijama. Sličan scenarij bilježi se i diljem Europe, a najteže je pogođena Velika Britanija, gdje liječnici govore o jednoj od najzahtjevnijih sezona još od pandemije covida.

Struka upozorava da su dani najveće ekspanzije gripe tek pred nama. Građanima se savjetuje oprez, izbjegavanje gužvi ako imaju simptome te odgovorno ponašanje kako bi se smanjilo širenje zaraze. Gripa nije bezazlena bolest, osobito za starije i kronične bolesnike, a iskustvo ove sezone još jednom pokazuje koliko brzo zdravstvena slika može eskalirati ako se opasnost podcijeni.