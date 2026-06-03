Provjerite iznose: Na benzinskim postajama su nove cijene goriva

Vozače od danas na benzinskim postajama čekaju nove cijene goriva. One će, prema odluci Vlade, biti na snazi sve do 15. lipnja. Naime, Vlada je donijela dvije uredbe kojima, kako navodi, nastavlja štititi građane od prekomjernog rasta cijena energenata snižavanjem trošarina i ograničavanjem premija energetskih subjekata na 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.

Nove cijene iznose 1,61 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l), 1,61 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l), 1,09 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,06 EUR/l), 1,35 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,09 EUR/kg) i 1,93 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,09 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iznosile bi 1,78 EUR/l za benzinsko gorivo, 1,82 EUR/l za dizelsko gorivo, 1,16 EUR/l za plavi dizel, 1,50 EUR/kg za UNP za spremnike i 2,21 EUR/kg za UNP za boce.