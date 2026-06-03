Mnogi će se iznenaditi cijenama: HZMO u ovom gradu prodaje čak 10 nekretnina

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) raspisao je javni natječaj za prodaju deset stanova u Pakracu. Riječ je o nekretninama smještenima na istoj lokaciji, u Ulici braće Radić 14 i 14a, a njihova se površina kreće između 25 i 40 četvornih metara.

Prema uvjetima natječaja, kupcima su na raspolaganju stanovi u suterenu, na prvom i drugom katu zgrade. Najpovoljnije nekretnine nalaze se u suterenu, gdje se četiri stana prodaju po početnim cijenama od 6.540 do 8.970 eura. Na prvom katu dostupna su tri stana veličine od 25 do 40 četvornih metara, a njihove cijene kreću se između 12.500 i 28.200 eura.

Tri preostala stana smještena su na drugom katu zgrade. Njihova kvadratura također iznosi od 25 do 40 četvornih metara, dok se početne cijene kreću od 21.800 do 30.800 eura. Svi stanovi prodaju se prema načelu „viđeno – kupljeno“, što znači da budući vlasnici preuzimaju nekretnine u zatečenom stanju. Iz HZMO-a ističu kako ne snose odgovornost za eventualne pravne ili materijalne nedostatke nekretnina koje su predmet prodaje. Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od deset posto početne cijene stana na račun Državnog proračuna.

Kupcu čija ponuda bude odabrana jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu, dok će ostalim sudionicima natječaja sredstva biti vraćena u roku od 30 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Pritom nemaju pravo na obračun kamata za razdoblje od uplate do povrata jamčevine.