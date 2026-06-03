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PRILIKA ZA POVOLJAN STAN

Mnogi će se iznenaditi cijenama: HZMO u ovom gradu prodaje čak 10 nekretnina

Novogradnja - započelo zaprimanje zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 09:30

Svi stanovi prodaju se prema načelu „viđeno – kupljeno“, što znači da budući vlasnici preuzimaju nekretnine u zatečenom stanju.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) raspisao je javni natječaj za prodaju deset stanova u Pakracu. Riječ je o nekretninama smještenima na istoj lokaciji, u Ulici braće Radić 14 i 14a, a njihova se površina kreće između 25 i 40 četvornih metara.

Prema uvjetima natječaja, kupcima su na raspolaganju stanovi u suterenu, na prvom i drugom katu zgrade. Najpovoljnije nekretnine nalaze se u suterenu, gdje se četiri stana prodaju po početnim cijenama od 6.540 do 8.970 eura. Na prvom katu dostupna su tri stana veličine od 25 do 40 četvornih metara, a njihove cijene kreću se između 12.500 i 28.200 eura.

Tri preostala stana smještena su na drugom katu zgrade. Njihova kvadratura također iznosi od 25 do 40 četvornih metara, dok se početne cijene kreću od 21.800 do 30.800 eura. Svi stanovi prodaju se prema načelu „viđeno – kupljeno“, što znači da budući vlasnici preuzimaju nekretnine u zatečenom stanju. Iz HZMO-a ističu kako ne snose odgovornost za eventualne pravne ili materijalne nedostatke nekretnina koje su predmet prodaje. Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od deset posto početne cijene stana na račun Državnog proračuna.

Kupcu čija ponuda bude odabrana jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu, dok će ostalim sudionicima natječaja sredstva biti vraćena u roku od 30 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Pritom nemaju pravo na obračun kamata za razdoblje od uplate do povrata jamčevine.

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Novogradnja - započelo zaprimanje zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita
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Ključne riječi
prodaja stana Pakrac prodaja stanovi HZMO

Komentara 3

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PV
prcko.vita
10:22 03.06.2026.

Kako je lijepo vidjeti kako se država brine za narod, za one koji se vode kako bi se reklo na rubu siromaštva.

Avatar Denis_Plamenac
Denis_Plamenac
09:59 03.06.2026.

Ma kakva prodaja! Umjesto da se ti stanovi urede i povoljno iznajme onima kome treba dom, to će kupiti netko tko ionako ima desetine stanova i toj istoj sirotinji nuditi po 3 puta većoj cijeni.

ER
Erazmo
09:56 03.06.2026.

Dakle,kupujete na slijepo,bez ikakvih garancija.Ako i je nesto jeftinije nakon objava po novinama,vjerovatno se cijena "pumpa"?

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