Poznati svjetski putopisac kojeg prate milijuni ljudi stigao je u Hrvatsku: Evo u kojem je luksuznom hotelu odsjeo

Britanski televizijski autor, novinar, putopisac i avanturist Ben Fogle, kojeg stotine milijuna gledatelja diljem svijeta poznaju po popularnim dokumentarnim serijalima i emisijama o putovanjima, prirodi i ljudima koji žive izvan uobičajenih okvira suvremenog društva, svoj je nedavni posjet Hrvatskoj započeo u Puli, gdje je zajedno sa svojim timom odsjeo u Monumenti Heritage Hotel & Resortu. Monumenti su tako bili jedna od prvih adresa s kojom se Fogle susreo po dolasku u Hrvatsku. Upravo je iz Pule započeo upoznavanje Istre, njezine prirodne baštine, kulture, gastronomije i ljudi, tema koje su obilježile njegov boravak u regiji.

U hotelu nije boravio samo Fogle, već i njegov produkcijski tim koji su činili snimatelji, fotografi, producenti i ostali suradnici uključeni u realizaciju njegova posjeta Hrvatskoj. Tijekom boravka imali su priliku upoznati hotel, destinaciju i dio autentičnih iskustava po kojima je Istra posljednjih godina postala jedna od najpoželjnijih europskih turističkih regija.

Foto: Hotel Monumenti

Inače, hotel Monumenti smješten je na poluotoku Sv. Katarina, uz Marinu Polesana i svega nekoliko minuta od povijesne jezgre Pule. Otvoren je prošle godine kao dio investicije vrijedne 85 milijuna eura. Nastao je obnovom nekadašnjeg austrougarskog vojnog kompleksa te danas objedinjuje pažljivo obnovljenu povijesnu arhitekturu i suvremene hotelske sadržaje najviše kategorije.

Resort raspolaže s 96 soba i apartmana smještenih u Heritage i Deluxe krilu, a gostima su na raspolaganju wellness i spa centar s unutarnjim bazenom, saunama, jacuzzijem, privatnim spa sadržajima i fitness zonom. Jedna od najvećih prednosti lokacije svakako su pogled na pulski zaljev i Brijune te neposredna povezanost s marinom koja posljednjih godina postaje jedno od najvažnijih nautičkih središta sjevernog Jadrana.

Poseban dojam na goste ostavlja i gastronomska ponuda hotela. Tijekom boravka Ben Fogle i njegov tim imali su priliku upoznati restoran Monsapori, koji svoju ponudu temelji na suvremenoj interpretaciji mediteranske i istarske kuhinje. Naglasak je pritom stavljen na lokalne namirnice, svježu jadransku ribu i plodove mora, sezonske proizvode, vrhunska istarska maslinova ulja te vina renomiranih domaćih vinara.

"Posjet Bena Foglea za nas predstavlja veliko priznanje, ali i potvrdu da Istra danas privlači pažnju ljudi koji su obišli najudaljenije i najfascinantnije dijelove svijeta. Njegov dolazak dodatno potvrđuje međunarodnu prepoznatljivost destinacije i kvalitetu turističke ponude koju Istra kontinuirano gradi. Vjerujemo da upravo ovakvi posjeti doprinose jačanju imidža Pule i Istre na globalnoj turističkoj karti te nam je iznimno drago što smo imali priliku biti dio njegovog hrvatskog putovanja", poručili su iz uprave hotela.