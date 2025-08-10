VIDEO Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Iz Turske sam izašao usred noći'

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Saznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
VEČERNJI GA SNIMIO U RAŽNJU
Ulovili smo Roberta Fica kako pliva ispred tajne vile u Ražnju. 'Nemojte me gnjaviti, nisam vlasnik nekretnine!'
SVEČANOST U CETINJSKOJ KRAJINI
FOTO Brojna poznata lica u Sinju: Pogledajte tko je sve došao na 310. Alku
'KO SMETA?'
Naša voditeljica skinula se u badić i pokazala kako uživa nakon velike promjene
Revolucija iz Šibenika