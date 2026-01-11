'Miksali smo album kad su na vrata upali Ipe Ivandić i policija. U bubnjevima, koje smo posudili od Dugmeta, našli Ipin hašiš'

Može se slobodno ustvrditi da bez Brane Likića sarajevska pop-rock škola ne bi bila al pari sa zagrebačkom i beogradskom. Jer ovaj pomalo Bosanac, jer rođen je u Sarajevu, a pomalo Hercegovac, jer su mu roditelji otamo, ne samo da je igrao frontmensku ulogu u nekoliko bendova, a kulminaciju doživio s grupom Rezonansa, već je i skladao bezbroj pjesama te u svojem Studiju BLAP producirao više od 500 albuma – većinu sarajevske glazbe nastale 80-ih i 90-ih godina prošloga stoljeća. Iako već odavno živi u Münchenu, gdje je također otvorio glazbeni studio, često ga viđam u Zagrebu, gdje je organizirao nekoliko vrlo uglednih i originalnih Kantarion festivala. Ovih smo dana sjeli u trešnjevački hotel Laguna, koji je svojim retro izgledom bio idealan za prisjećanje na odrastanje i glazbene početke 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća.