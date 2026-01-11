Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOTNI INTERVJU: BRANO LIKIĆ

'Miksali smo album kad su na vrata upali Ipe Ivandić i policija. U bubnjevima, koje smo posudili od Dugmeta, našli Ipin hašiš'

Autor
Robert Bubalo
11.01.2026.
u 14:04

Kultni sarajevski glazbenik, skladatelj i producent, kroz čiji je Studio BLAP prošlo više od 500 albuma, u životnom se intervjuu prisjeća stasanja sarajevske pop-rock škole te anegdota sa snimanja s nekim od najuspješnijih glazbenika ovih prostora

Može se slobodno ustvrditi da bez Brane Likića sarajevska pop-rock škola ne bi bila al pari sa zagrebačkom i beogradskom. Jer ovaj pomalo Bosanac, jer rođen je u Sarajevu, a pomalo Hercegovac, jer su mu roditelji otamo, ne samo da je igrao frontmensku ulogu u nekoliko bendova, a kulminaciju doživio s grupom Rezonansa, već je i skladao bezbroj pjesama te u svojem Studiju BLAP producirao više od 500 albuma – većinu sarajevske glazbe nastale 80-ih i 90-ih godina prošloga stoljeća. Iako već odavno živi u Münchenu, gdje je također otvorio glazbeni studio, često ga viđam u Zagrebu, gdje je organizirao nekoliko vrlo uglednih i originalnih Kantarion festivala. Ovih smo dana sjeli u trešnjevački hotel Laguna, koji je svojim retro izgledom bio idealan za prisjećanje na odrastanje i glazbene početke 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća.

Ključne riječi
glazba glazbenik Brano Likić životni intervju

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!