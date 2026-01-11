'Pjevač ubojica' vratio Šešelju 100 eura jer je Dačić 'prase' prekinuo pjesmu

Nove snimke skandalozne proslave pravoslavnog Božića na visokoj političko-propagandnoj razini u redakciji tabloida Informer, skandalozne zbog pjevanja četničkih pjesama o čemu je prvi pisao vecernji.hr, pokazuju da je atmosfera bila na rubu incidenta i to vrlo brzo nakon početka, dosta prije no što je počeo splet četničkih pjesama o kojem smo izvorno pisali.

Na ovim se snimkama vidi kako pjevač Dragan Ašanin, za kojeg se u međuvremenu u javnosti otkrilo da je 1992. osuđen na 11 godina zatvora zbog ubojstva djevojke, mora vratiti 100 eura osuđenom ratnom zločincu Vojislavu Šešelju jer je ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić prekinuo četničku pjesmu koju je, odmah na početku, naručio i platio Šešelj. Sve se to odvija dok pored Šešelja sjedi predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja se veselo smije i lupka u ritmu četničke pjesme “Nad Kraljevom živa vatra seva, da vidimo kog četnika nema”. Što je, inače, neobičnim i međusobno nepovezanim spletom okolnosti, melodija koju je nedavno publika tražila da čuje u zagrebačkoj Areni na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Jer je tu melodiju stare četničke pjesme Thompson, naime, koristio za svoju pjesmu “Anica, kninska kraljica”, koju publika na njegovim koncertima voli (a na Spotifyju je, primjerice, ta stara pjesma po broju slušanja u ovom trenutku uz bok novog hita “Ako ne znaš šta je bilo”).

Proslava na Informeru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na sad već zloglasnoj Informerovoj božićnoj večeri bio je čak i spomenut Thompson. Ministrica Milica Đurđević naručuje pjesmu “Vidovdan”, uz objašnjenje kako su ona i Ana Brnabić prošle godine snimljene kako pjevaju tu pjesmu u “kafani”, što se, kaže, pretvorilo u “najviralniju snimku u prethodnoj godini, na što sam možda i najponosnija jer nisu nas uhvatili da pjevamo Thompsona...” Taj trenutak se događa netom nakon Dačićeva prekidanja prvog pokušaja izvođenja četničke pjesme i u tom trenutku već počinje svađa između Šešelja i Dačića preko božićnog stola. Kad je prekinuo pjesmu, Dačić je rekao: “Nema pjevanja. Ako pjevaš, ja odlazim, ok?”, na što je režimski propagandist i glavni urednik Informera Dragan Vučićević rekao Šešelju da dopusti neke ljubavne pjesme, “pa ćemo mi poslije naše”. “Ne može, bre, ja sam platio”, odgovara Šešelj, a Dačić uzvraća: “Ma, baš me briga za tebe. Nema pjevanja”. Na to Šešelj u polušali najavljuje rekonstrukciju vlade, u smislu da će Dačić ostati bez dužnosti ako prekida četničke pjesme. “Tko ostane, ostaje u vladi”, kaže Šešelj misleći na ostanak na božićno-četničkoj zabavi na visokom državnom nivou u redakciji Informera, kroz koju je tog dana, malo ranije, prodefilirao i predsjednik Aleksandar Vučić kako bi Vučićeviću dao jedan od svojih višesatnih intervjua.

Proslava na Informeru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Svađa se nastavlja i nakon što završi Miličina i Anina pjesma “Vidovdan”. Atmosfera se i dalje razvija prema rubu incidenta. Kad Vučićević govori gostima da od hrane ima “prase na ražnju, prase iz furune, tko kako voli”, pa pita “Vojo, za što ste vi”, Šešelj odgovara da je za to da Dačić ode (objašnjava gdje i kako). A Vučićević ponavlja pitanje koje je bolje prase, ono s ražnja ili ono iz furune (iz peći). “Slušaj, ja zamišljam Dačića opet, a ti navalio na prase… Pa ne može, bre, da protiv srpske istorije, srpske nacije tako napada”, govori Šešelj i kasnije se čuje kako nekome pored sebe dobacuje, misleći valjda da mikrofon to neće uhvatiti: “Sad sam već skandal napravio”. “Ma, pusti bre to”, brani se Dačić od neugodnih prozivki s druge strane stola.

Opet kasnije, a prije no što počinje više nego desetminutni splet četničkih pjesama o kojemu smo prvotno pisali čim se skandalozna proslava Božića dogodila, događa se nastavak svađe Šešelja i Dačića. Šešelj govori da su ove godine “sazreli uvjeti da srušimo Kuću cvijeća i da usred Beograda podignemo spomenik Draži Mihajloviću, pa neka crknu ovi titoisti”. Misli na Dačića i tvrdi da je ideolog Dačićeve stranke Branko Ružić, čija je “rođena baba ostavila dedu i devetero djece i otišla za nekog Albanca…”, govori Šešelj. “Dobro, ajde više, aman. Šta si se toliko sad ti potresao zbog četnika, ajd sad! Pa, šuti, bre, ti si ovdje gost, bre, čovječe. Šta hoćeš više, gost si, šta je bilo”, odgovara mu Dačić, sa smiješkom, ali očito već iziritiran. Dačić ubrzo odlazi i povlači za sobom Anu Brnabić sa stola, za kojim ostaju do kraja još neki ministri, među ostalima i ministar informiranja Boris Bratina, koji je nedavno upravo na InformerTV-u izjavio da Hrvatska moraju biti kaženjena oduzimanjem teritorija.

U tom spletu četničkih pjesama, Šešelj ponovo vadi onu istu novčanicu od 100 eura i daje pjevaču-ubojici, a novčanica završava zalijepljena na čelo harmonikaša. U jednom trenutku, dok je Ana Brnabić još bila za stolom, pjevač Dragan Ašanin ljubi predsjednicu Skupštine u obraz i govori “naša lepotica, jaoooo, to”, pa se ubrzo prebacuje na Šešelja i stihove “vrati se, vojvodo, na Dinaru ponovo”. Šešeljeve kasnije riječi “otjerasmo ovo đubre”, izgovorene usred pjevanja četničkih pjesama, a nakon odlaska Dačića i Ane Brnabić, očito su se odnosile na Dačića. Koji nakon proslave pravoslavnog Božića sada mora razmišljati je li veza između Šešelja i predsjednika Aleksandra Vučića ponovo toliko snažna da bi on zaista mogao odletjeti iz Vlade Srbije zbog protivljenja izvođenju četničkih pjesama na državno sponzoriranoj medijskoj proslavi pravoslavnog Božića 2025. godine.

Proslava na Informeru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.