30 SEKUNDI MOĆI

VIDEO/FOTO Ovo je trenutak susreta Trumpa i Macrona o kome svi bruje: Pogledajte i zašto

Autori: Ivan Šaravanja/Hina, Eva Berišić
13.10.2025.
u 20:35

Dok politički analitičari ističu važnost samita za stabilizaciju Bliskog istoka, javnost je, barem na trenutak, svoje poglede usmjerila na epsku demonstraciju stiska ruke dvaju svjetskih lidera.

Države posrednice u pregovorima o kraju rata u Gazi Egipat, Katar i Turska s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ponedjeljak su potpisali mirovni sporazum. Dokument je potpisan tijekom međunarodnog sastanka na vrhu dvadesetak svjetskih čelnika u egipatskom  odredištu Šarm el-Šeiku. 

„Ovo je izuzetan dan za svijet, izuzetan dan za Bliski istok”, rekao je Trump uoči potpisivanja tog teksta koji po njemu utvrđuje „pravila” za nastavak mirovnog procesa. U egipatski grad na jugu Sinaja stigao je i palestinski predsjednik Mahmud Abas, no ne i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, iako je ranije najavljen. Na skupu nije zastupljen niti Hamas.

Trump je pozdravio "vrlo važnu ulogu" koju je odigrao domaćin skupa egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi u pregovorima koji su doveli do prekida vatre u Gazi, nakon čega je uslijedila razmjena talaca i palestinskih zatvorenika. Al-Sisi je Trumpu poručio da je on jedini "sposoban donijeti mir u našu regiju."

No, dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa na mirovni summit u egipatskom odmaralištu Šarm el-Šeik, privukao je pozornost ne samo zbog političkog značaja događaja, već i zbog još jednog spektakularnog rukovanja s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Na objavljenim snimkama vidi se kako su se Trump i Macron pozdravljali punih 30 sekundi, u pravom “dvoboju stiska ruke”, uz povlačenja i lagana nadmetanja tko ima jači stisak. Ovaj trenutak podsjetio je na legendarno rukovanje iz prosinca prošle godine ispred Jelisejske palate, koje je tada izazvalo pravu buru reakcija na društvenim mrežama. Dok politički analitičari ističu važnost summita za stabilizaciju Bliskog istoka, javnost je, barem na trenutak, svoje poglede usmjerila na epsku demonstraciju stiska ruke dvaju svjetskih lidera.

Bliski istok samit Gaza Macron Trump

AC
accusator
20:46 13.10.2025.

'Jelisejska palata'... kuge, gladi, rata i 'nounara' oslobodi nas Gospodine

