VIDEO Erdogan poručio Meloni: 'Moram te natjerati da prestaneš...'; Macron dobacio: 'To je nemoguće'

Turski predsjednik Recep Tayip Erdogan na summitu u Egiptu, posvećenom završetku rata u Gazi, pokušao je uvjeriti talijansku premijerku Giorgiu Meloni da prestane pušiti. Ovaj neformalni trenutak, zabilježen je na snimci koju su objavile talijanske dnevne novine Il Foglio i drugi mediji. "Izgledaš sjajno. Ali moram te natjerati da prestaneš pušiti", rekao je Erdogan Meloni s dozom humora, ali i odlučnosti, nastavljajući svoju dugogodišnju kampanju protiv pušenja, javlja Politico. No, francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je stajao uz njih, brzo je umiješao dozu realizma, smijući se i komentirajući: "To je nemoguće!". Meloni, poznata po svojoj izravnosti, odgovorila je u istom tonu, upozoravajući da bi prestanak pušenja mogao utjecati na njezinu društvenost. "Ne želim nikoga ubiti", dodala je uz osmijeh, aludirajući na to kako bi stres bez cigareta mogao promijeniti njezino ponašanje.

NEW: #Turkiye's President Erdoğan tells #Italy's Meloni she's looking well but should give up smoking, calls UK's Starmer a 'good man'



During 4-way meeting also involving France's Macron at Egypt's Gaza Summit. President's anti-smoking stance is well known in Turkiye. pic.twitter.com/YJ7kz9ncwQ — Andrew Hopkins (@achopkins1) October 13, 2025

Ovaj razgovor nije samo šaljivi trenutak među političarima, već i odraz Melonine osobne borbe s pušenjem. U knjizi temeljenoj na nizu intervjua, talijanska premijerka priznala je da je nakon 13 godina apstinencije ponovno počela pušiti.

Erdogan, poznat po svojoj beskompromisnoj borbi protiv duhana u Turskoj, gdje su uvedene stroge mjere poput zabrane pušenja na javnim mjestima, očito nije odustao od svoje misije.