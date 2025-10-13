Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
DUGA OVISNOST

VIDEO Erdogan poručio Meloni: 'Moram te natjerati da prestaneš...'; Macron dobacio: 'To je nemoguće'

meloni
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
13.10.2025.
u 23:44

Erdogan je pokušao uvjeriti talijansku premijerku Giorgiu Meloni da prestane pušiti.

Turski predsjednik Recep Tayip Erdogan na summitu u Egiptu, posvećenom završetku rata u Gazi, pokušao je uvjeriti talijansku premijerku Giorgiu Meloni da prestane pušiti. Ovaj neformalni trenutak, zabilježen je na snimci koju su objavile talijanske dnevne novine Il Foglio i drugi mediji. "Izgledaš sjajno. Ali moram te natjerati da prestaneš pušiti", rekao je Erdogan Meloni s dozom humora, ali i odlučnosti, nastavljajući svoju dugogodišnju kampanju protiv pušenja, javlja Politico. No, francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je stajao uz njih, brzo je umiješao dozu realizma, smijući se i komentirajući: "To je nemoguće!". Meloni, poznata po svojoj izravnosti, odgovorila je u istom tonu, upozoravajući da bi prestanak pušenja mogao utjecati na njezinu društvenost. "Ne želim nikoga ubiti", dodala je uz osmijeh, aludirajući na to kako bi stres bez cigareta mogao promijeniti njezino ponašanje.

Ovaj razgovor nije samo šaljivi trenutak među političarima, već i odraz Melonine osobne borbe s pušenjem. U knjizi temeljenoj na nizu intervjua, talijanska premijerka priznala je da je nakon 13 godina apstinencije ponovno počela pušiti. 

Erdogan, poznat po svojoj beskompromisnoj borbi protiv duhana u Turskoj, gdje su uvedene stroge mjere poput zabrane pušenja na javnim mjestima, očito nije odustao od svoje misije. 

FOTO Nitko nije očekivao ovaj trenutak: Meloni se zarumenila nakon Trumpovih riječi u Egiptu
meloni
1/17
Ključne riječi
Egipat pušenje Tayip Erdogan Emmanuel Macron

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još