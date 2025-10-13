FOTO Nitko nije očekivao ovaj trenutak: Meloni se zarumenila nakon Trumpovih riječi

"Imamo prekrasnu mladu ženu. Ako upotrijebite riječ 'prekrasna' u Sjedinjenim Državama, to je kraj vaše političke karijere. Ali ja ću riskirati. Gdje je? Tu je. Ne smeta vam kad vam kažu da ste 'prekrasni'? Jer jeste. Hvala vam što ste došli. Željela je biti ovdje i nevjerojatna je. Oni je stvarno respektiraju. Vrlo je uspješna političarka", rekao je Trump.
Nakon ceremonije, Trump je održao govor o samom sporazumu: "Dan za koji su ljudi diljem regije i svijeta radili, težili mu, nadali se i molili. Postigli smo ono što su svi rekli da je nemoguće, napokon imamo mir na Bliskom istoku. Tako je lijepo vidjeti kako se budi novi i lijepi dan. A sada počinje obnova."