FOTO Nitko nije očekivao ovaj trenutak: Meloni se zarumenila nakon Trumpovih riječi

Talijanska premijerka Giorgia Meloni danas je bila među svjetskim čelnicima koji su prisustvovali potpisivanju povijesnog mirovnog sporazuma za Gazu u egipatskom Šarm el-Šeiku.
Foto: Eliot Blondet / Pool / Bestimage
Među nazočnima su bili američki predsjednik Donald Trump, egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani.
Foto: Blondet Eliot/ABACA/ABACA
Tijekom ceremonije, dok su svi svjetski čelnici stajali iza stola za potpisivanje, Trump je u jednom trenutku skrenuo pažnju na Meloni.
Foto: Blondet Eliot/ABACA/ABACA
"Imamo prekrasnu mladu ženu. Ako upotrijebite riječ 'prekrasna' u Sjedinjenim Državama, to je kraj vaše političke karijere. Ali ja ću riskirati. Gdje je? Tu je. Ne smeta vam kad vam kažu da ste 'prekrasni'? Jer jeste. Hvala vam što ste došli. Željela je biti ovdje i nevjerojatna je. Oni je stvarno respektiraju. Vrlo je uspješna političarka", rekao je Trump.
Foto: YOAN VALAT/REUTERS
Nakon ceremonije, Trump je održao govor o samom sporazumu: "Dan za koji su ljudi diljem regije i svijeta radili, težili mu, nadali se i molili. Postigli smo ono što su svi rekli da je nemoguće, napokon imamo mir na Bliskom istoku. Tako je lijepo vidjeti kako se budi novi i lijepi dan. A sada počinje obnova."
Foto: Blondet Eliot/ABACA/ABACA
Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS
Foto: YOAN VALAT/REUTERS
Foto: Blondet Eliot/ABACA/ABACA
Foto: EGYPTIAN PRESIDENCY/NEWSCOM
Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS
Foto: YOAN VALAT/REUTERS
Foto: Michael Kappeler/DPA
Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS
Foto: Blondet Eliot/ABACA/ABACA
Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS
Foto: Eliot Blondet / Pool / Bestimage
Foto: Eliot Blondet / Pool / Bestimage
