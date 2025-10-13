Naši Portali
Najnovije vijesti
POTPISAN MIROVNI SPORAZUM

Trumpov tim prekršio je jedno od zlatnih pravila Bliskog istoka: Što nakon sporazuma čeka Palestince?

13.10.2025.
u 23:14

Otvorena pitanja uključuju budućnost Hamasa i njegovo eventualno razoružanje, uspostavu prijelazne vlasti u Gazi te dolazak međunarodnih mirovnih snaga koje bi trebale jamčiti sigurnost.

Na Bliskom istoku danas su oslobođeni taoci, djelomično se povukla vojska, pušten je veći dio zatvorenika i potpisan je mirovni sporazum, no ono čemu smo svjedočili tek je prva faza Trumpova mirovnog plana i u mnogim je aspektima to bio onaj lakši dio.

Ova početna faza predviđa prekid vatre, oslobađanje talaca, puštanje većeg broja palestinskih zatvorenika, djelomično povlačenje izraelske vojske te ponovnu uspostavu humanitarne pomoći Gazi. Iako se pomoć još uvijek ne odvija u punom opsegu, smatra se da je ovaj korak uspješno proveden. Trumpov tim, piše Sky News, prekršio je jedno od zlatnih pravila bliskoistočnih pregovora, da nema dogovora dok se ne postigne konačan sporazum. Umjesto toga, odlučili su najprije postići ono što se može dogovoriti odmah, a teže teme ostaviti za kasnije.

Rezultat je dan velikih postignuća, no teži dio tek slijedi. Otvorena pitanja uključuju budućnost Hamasa i njegovo eventualno razoružanje, uspostavu prijelazne vlasti u Gazi te dolazak međunarodnih mirovnih snaga koje bi trebale jamčiti sigurnost. Predviđa se i osnivanje tzv. „odbora za mir“, kojim bi predsjedao sam Donald Trump.

Ako sve to krene u dobrom smjeru, izraelska vojska trebala bi se povući još dublje, ostavljajući tek uski sigurnosni pojas uz granicu Gaze. Krajnji cilj jest pokretanje pregovora o palestinskoj državnosti i obnovi ideje o rješenju s dvije države. Trump je, kako prenosi Sky News, jasno poručio da ovo smatra tek početkom, „povijesnom zorom novog Bliskog istoka“. No, kako bi se njegova obećanja ostvarila, moraju uslijediti konkretni koraci, formiranje prijelazne vlasti i sigurnosnih snaga za Gazu.

Bez toga, upozorava Sky News, povlačenje izraelske vojske moglo bi ostaviti vakuum koji bi Hamas ponovno ispunio i eventualno se vratio na scenu. Trenutačno je u Sharm el-Sheikhu okupljena široka koalicija država koje podržavaju Trumpov 20-točkovni plan. Pred njim je sada izazov, uvjeriti Palestince u novu viziju budućnosti. Bez toga, sve velike riječi o „novom Bliskom istoku“ mogle bi ostati samo riječi.

FE
felis29
00:11 14.10.2025.

Ovak’ sportski -Izrael uvjerljiv pobjednik, Hamasu isključena 9 igrača i utakmica prekinuta, Iran Hezbollah napustili turnir , a publika poraženih i pobjednika zadovoljna

ST
Stjepan
23:34 13.10.2025.

Ako tu imaju prste isti kao na Balkanu, nema kruha od te melje

XM
Xman
23:33 13.10.2025.

Niko od palestinaca nije potpisao taj sporazum koji je potpisan od onih koji su ih izdali i predali genocidnom Izraelu da ih masakrira.

