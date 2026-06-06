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PROVOKACIJE NA TUĐMANCU

VIDEO Djevojke s LGBT zastavama potrčale prema koloni Antunovskog hoda, policajci odmah uletjeli među njih

Incident tijekom Antunovskog hoda
Foto: Hrvoje Zovko
1/7
VL
Autor
Mateja Papić
06.06.2026.
u 20:14

Iako je situacija u globalu protekla u mirnom tonu i slavljeničkoj atmosferi s obiju strana, u jednom je trenutku ipak došlo do manjih napetosti koje su zahtijevali brzu reakciju organa reda

Zagreb je ove subote bio poprište dvaju masovnih, ali svjetonazorski potpuno različitih događaja koji su se predvečer, u samoj završnici, fizički susreli na istom prostoru. Dok su sudionici 25. Povorke ponosa na Trgu dr. Franje Tuđmana boravili na završnom koncertu i prigodnom programu, tik uz park prošla je golema kolona hodočasnika 8. Antunovskog hoda mladih, krećući se prema bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.

Na snimkama se jasno vidi nesvakidašnji prizor u glavnom gradu: s jedne strane ograde vijore se zastave duginih boja uz glasnu glazbu, dok s druge strane rijeka mladih vjernika prolazi s krunicama u rukama. Iako je situacija u globalu protekla u mirnom tonu i slavljeničkoj atmosferi s obiju strana, u jednom je trenutku ipak došlo do manjih napetosti koje su zahtijevali brzu reakciju organa reda.

Naime, jedini sitni incident zbio se kada je nekoliko mlađih djevojaka s Trga Franje Tuđmana potrčalo izravno prema koloni hodočasnika, mašući pritom LGBT zastavom. Potencijalno zapaljivu situaciju uočilo je nekoliko policajaca koji su se nalazili u blizini. Snage sigurnosti odmah su dotrčale do djevojaka i intervenirale kako bi na vrijeme prevenirale bilo kakvo verbalno ili fizičko izbijanje sukoba između dviju skupina oprečnih stavova. Ostatak bliskog susreta protekao je bez većih izgreda, a okupljene je cijelo vrijeme razdvajao kordon policije i zaštitne ograde. Video incidenta pogledajte ovdje.

Podsjetimo, obje su manifestacije ove subote privukle tisuće ljudi, a zbog velikog broja sudionika u središtu Zagreba privremeno je bio izmijenjen i tramvajski promet. Sudionici Povorke ponosa okupljali su se od 14:00 sati na Zrinjevcu, odakle su u 15:30 krenuli trasom preko Trga bana Jelačića i Ilice prema Parku dr. Franje Tuđmana, gdje je od 17:30 započeo program povodom četvrt stoljeća održavanja Pridea.

Istodobno, tisuće hodočasnika Antunovskog hoda od podneva su se okupljale u Dubravi. Nakon svete mise, također u 15:30 sati, krenuli su u kilometarsku procesiju preko Maksimirske i Vlaške ulice, stigli na glavni gradski trg oko 17:00 sati, a potom nastavili Ilicom prema Svetom Duhu upravo u vrijeme kada je na Tuđmancu trajao party.

FOTO Pogledajte veliku galeriju s 25. Povorke ponosa: Tisuće ljudi izašle na ulice Zagreba
Incident tijekom Antunovskog hoda
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Ključne riječi
parada ponosa antunovski hod mladih

Komentara 5

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Avatar Navijač
Navijač
20:46 06.06.2026.

To su oni što "Ne mrze i poštuju različitosti" . Očito su htijele izazvati incident i za to bi morale snositi odgovornost,

Avatar rubinet
rubinet
20:33 06.06.2026.

Pretpostavljam kako su se cure htjele pridružiti Antunovskom hodu.

ZA
zagi101
21:16 06.06.2026.

agresivno ponosne se nebi zaletjele na BBB ili Torcidu jer znaju da oni ne drže krunicu i nebi ih mirno dočekali, bilo bi dobrih batina

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