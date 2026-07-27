FOTO Kao prizori iz filma katastrofe. Dim prekrio nebo u Francuskoj, fotografije požarišta izgledaju zastrašujuće

Vatrogasci su u ponedjeljak pokušavali iskoristiti povoljnije vremenske uvjete kako bi obuzdali goleme požare koji prijete Bordeauxu i njegovoj široj turističkoj regiji na jugozapadu Francuske, piše Reuters.
Vatrogasci su u ponedjeljak pokušavali iskoristiti povoljnije vremenske uvjete kako bi obuzdali goleme požare koji prijete Bordeauxu i njegovoj široj turističkoj regiji na jugozapadu Francuske, piše Reuters.
Foto: REUTERS
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Dramatične fotografije s terena prikazuju goleme vatrene fronte, gust dim i razmjere evakuacija u području zahvaćenom jednom od najtežih protupožarnih sezona u zemlji.
Dramatične fotografije s terena prikazuju goleme vatrene fronte, gust dim i razmjere evakuacija u području zahvaćenom jednom od najtežih protupožarnih sezona u zemlji.
Foto: REUTERS
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U Francuskoj je zbog požara evakuirano oko 220.000 ljudi, među kojima su lokalni stanovnici i brojni turisti. Vatrogasci pritom vode utrku s vremenom jer se kasnije tijekom tjedna očekuje novi toplinski val, koji bi ponovno mogao pogoršati stanje.
U Francuskoj je zbog požara evakuirano oko 220.000 ljudi, među kojima su lokalni stanovnici i brojni turisti. Vatrogasci pritom vode utrku s vremenom jer se kasnije tijekom tjedna očekuje novi toplinski val, koji bi ponovno mogao pogoršati stanje.
Foto: REUTERS
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Veliki požari izbili su prošlog tjedna u blizini atlantske obale, a vatra se u jednom trenutku približila na samo 15 kilometara od ulaza u šire gradsko područje Bordeauxa. U gašenju je ozlijeđeno 80 vatrogasaca, naveli su lokalni dužnosnici.
Veliki požari izbili su prošlog tjedna u blizini atlantske obale, a vatra se u jednom trenutku približila na samo 15 kilometara od ulaza u šire gradsko područje Bordeauxa. U gašenju je ozlijeđeno 80 vatrogasaca, naveli su lokalni dužnosnici.
Foto: REUTERS
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Francuski premijer Sébastien Lecornu rekao je da zemlja prolazi kroz "dosad nezabilježenu protupožarnu sezonu", pri čemu je površina izgorjela ove godine već premašila onu iz 2022., koja je dosad bila rekordna.
Francuski premijer Sébastien Lecornu rekao je da zemlja prolazi kroz "dosad nezabilježenu protupožarnu sezonu", pri čemu je površina izgorjela ove godine već premašila onu iz 2022., koja je dosad bila rekordna.
Foto: REUTERS
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"Borba protiv šumskih požara počinje prevencijom. Devet od deset požara uzrokovao je čovjek, a većina nastaje zbog nepažnje: opuška cigarete, roštilja ili radova izvedenih bez potrebnih mjera opreza", napisao je Lecornu na društvenoj mreži X.
"Borba protiv šumskih požara počinje prevencijom. Devet od deset požara uzrokovao je čovjek, a većina nastaje zbog nepažnje: opuška cigarete, roštilja ili radova izvedenih bez potrebnih mjera opreza", napisao je Lecornu na društvenoj mreži X.
Foto: REUTERS
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Vremenski uvjeti u ponedjeljak su vatrogascima pružili nešto više prostora za djelovanje, no olakšanje bi moglo biti kratkotrajno. Francuska meteorološka služba najavila je da bi temperature u području Bordeauxa kasnije tijekom tjedna mogle porasti do 37 Celzijevih stupnjeva.
Vremenski uvjeti u ponedjeljak su vatrogascima pružili nešto više prostora za djelovanje, no olakšanje bi moglo biti kratkotrajno. Francuska meteorološka služba najavila je da bi temperature u području Bordeauxa kasnije tijekom tjedna mogle porasti do 37 Celzijevih stupnjeva.
Foto: REUTERS
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Prema podacima Reuters Climate Monitora, prosječne najviše temperature u Bordeauxu tijekom srpnja dosezale su 32 stupnja, što je gotovo šest stupnjeva više od prosjeka za razdoblje između 1961. i 1990. godine.
Prema podacima Reuters Climate Monitora, prosječne najviše temperature u Bordeauxu tijekom srpnja dosezale su 32 stupnja, što je gotovo šest stupnjeva više od prosjeka za razdoblje između 1961. i 1990. godine.
Foto: REUTERS
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Požari su snažno pogodili i gospodarstvo jugozapadne Francuske, koje uvelike ovisi o turizmu. Francuski ministar financija Roland Lescure rekao je da su požari predstavljali velik udarac za lokalnu turističku ekonomiju.
Požari su snažno pogodili i gospodarstvo jugozapadne Francuske, koje uvelike ovisi o turizmu. Francuski ministar financija Roland Lescure rekao je da su požari predstavljali velik udarac za lokalnu turističku ekonomiju.
Foto: REUTERS
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Francuskoj u gašenju pomažu i međunarodne snage, uključujući i hrvatske. Švicarska je, nakon zahtjeva Pariza, najavila slanje dvaju helikoptera Super Puma zajedno s njihovim posadama.
Francuskoj u gašenju pomažu i međunarodne snage, uključujući i hrvatske. Švicarska je, nakon zahtjeva Pariza, najavila slanje dvaju helikoptera Super Puma zajedno s njihovim posadama.
Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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