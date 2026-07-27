Je li ovo dokaz sloma? Putin posegao za očajnim potezom da spasi državnu blagajnu

Rusija će nakon rekordne rasprodaje zlatnih rezervi pokušati doći do dodatnog novca prodajom dijamanata iz državnih zaliha, dok pritisak na državni proračun zbog rata u Ukrajini nastavlja rasti.

Rusko Ministarstvo financija objavilo je da će 9. rujna u Moskvi održati otvorenu domaću dražbu prirodnih dijamanata težih od 10,8 karata (2,16 grama). Dijamanti dolaze iz Državnog fonda plemenitih metala i dragog kamenja, poznatijeg kao Gokhran, koji posluje u sklopu Ministarstva financija i bit će prodavatelj na dražbi, javlja United24.

Svaki dijamant prodaje se zasebno, u vlastitoj dražbenoj jedinici. Tko pobijedi na dražbi za pojedini dijamant, stječe pravo da s prodavateljem sklopi kupoprodajni ugovor za taj dijamant.

Ova odluka dolazi nakon što je ruska središnja banka tijekom prvih šest mjeseci 2026. smanjivala zlatne rezerve šest mjeseci zaredom. Od početka godine prodano je ukupno 43,5 metričkih tona zlata, što predstavlja najveće polugodišnje smanjenje rezervi u najmanje posljednjih 25 godina.

Putin moves from selling off his nation's gold reserves to pay for more war, to selling off the nation's diamond reserves to pay for more war.



The Russian government announces an auction of all diamonds over 10.8 carats, to take place on September 9th in Moscow. These are rough… pic.twitter.com/7xfnEueBIK — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 26, 2026

Analitičari smatraju da prelazak na prodaju dijamanata pokazuje kako Moskva, nakon iscrpljivanja dijela zlatnih rezervi, poseže i za drugim vrijednostima iz državnih zaliha kako bi osigurala likvidna sredstva. Takav potez dolazi u trenutku kada se ruski proračun suočava sa sve većim pritiskom zbog visokih troškova rata u Ukrajini. Prema dostupnim podacima, proračunski manjak Rusije u prvoj polovici godine dosegnuo je gotovo šest bilijuna rubalja, odnosno više od 76 milijardi američkih dolara.