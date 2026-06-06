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NESVAKIDAŠNJI PRIZOR

VIDEO Snimili smo 'sudar' dvaju Zagreba: Rijeka hodočasnika s krunicama u rukama prošla pokraj rasplesanog Pridea

Antunovski hod mladih i Povorka ponosa
Foto: Hrvoje Zovko
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Autori: Hrvoje Zovko, Mateja Papić
06.06.2026.
u 19:27

Na snimkama Večernjeg lista jasno se vidi nesvakidašnji prizor u glavnom gradu: s jedne strane ograde vijore se zastave duginih boja, dok s druge strane rijeka mladih vjernika prolazi s krunicama.

Zagreb je ove subote bio poprište dvaju masovnih, ali svjetovnih i svjetonazorski potpuno različitih događaja koji su se predvečer, u samoj završnici, fizički susreli na istom prostoru. Dok su sudionici 25. Povorke ponosa na Trgu dr. Franje Tuđmana boravili na završnom koncertu i prigodnom programu, tik uz park prošla je golema kolona hodočasnika 8. Antunovskog hoda mladih, krećući se prema bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.

Na snimkama Večernjeg lista jasno se vidi nesvakidašnji prizor u glavnom gradu: s jedne strane ograde vijore se zastave duginih boja, dok s druge strane rijeka mladih vjernika prolazi s krunicama. Kako je izgledao ovaj neobičan bliski susret, pogledajte u videu s lica mjesta u nastavku.

Susret Antunovskog hoda i Povorke ponosa

Inače, iako je postojala bojazan od mogućih izgreda zbog bliskog susreta dviju skupina oprečnih stavova, situacija je protekla u potpunom redu. Kako javljaju naši reporteri s terena, s obiju strana dominirala je slavljenička atmosfera bez međusobnih provokacija ili incidenata.

Susret Antunovskog hoda i Povorke ponosa

Da podsjetimo, sudionici 25. Povorke ponosa od 14 sati okupljali su se u parku Zrinjevac, odakle su u 15.30 krenuli trasom preko Trga bana Josipa Jelačića i Ilice prema Parku dr. Franje Tuđmana, gdje je od 17.30 započeo prigodni program povodom četvrt stoljeća održavanja Pridea.

Istodobno se odvijao i Antunovski hod mladih, u kojem su se tisuće hodočasnika od podneva okupljale u Dubravi. Nakon mise, u 15.30 sati, krenuli su prema središtu grada preko Maksimirske i Vlaške ulice te stigli na Trg bana Josipa Jelačića oko 17 sati, a potom nastavili prema Svetom Duhu.

FOTO Pogledajte veliku galeriju s 25. Povorke ponosa: Tisuće ljudi izašle na ulice Zagreba
Antunovski hod mladih i Povorka ponosa
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Ključne riječi
gay pride povorka ponosa antunovski hod mladih

Komentara 18

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Avatar rubinet
rubinet
19:45 06.06.2026.

Rijeka prošla pored potočića. (takav je količinski odnos)

JO
JovanC
19:44 06.06.2026.

Bokesna i zdrava Hrvatska.

HH
Hrvoje Hrk !!
19:53 06.06.2026.

samo treba pogledat kako osobe izgledaju na tom prajdu i kak osobe izgledaju na ovoj povorci i svakom ce biti jasno tko je normalniji

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