VIDEO Dječak htio učiteljici pokloniti 'čokoladu', no otac ga je na vrijeme spriječio

Jedan mališan na Filipinima je s ocem prije škole otišao u trgovinu, a kako je taj dan bilo Valentinovo, on je odlučio svojoj učiteljici donijeti dar. No, od svega na policama trgovine, on je izabrao baš kutijicu s kondomima s okusom čokolade, što je nasmijalo njegovog oca ali i druge kupce.

Među hrpom slatkiša dječak je čokoladicu i pokazao ocu. Otac mu je kroz smijeh rekao da to nije čokolada, no mališan je inzistirao te ocu pokazao kutiju gdje stoji čokoladica usput objašnjavajući ocu da ima i okus jagode.

Ipak, nakon što mu je otac rekao da ostavi kutijicu s čokoladicom, našao je drugu, prigodniju...