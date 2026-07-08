Zapadni Pacifik na udaru: Tajfun Bavi eksplozivno ojačao u samo dva dana, vjetrovi pušu gotovo 300 km/h

Najnovije veliko atmosfersko nevrijeme pogodilo je zapadni Pacifik - supertajfun Bavi. U manje od 48 sati Bavi je iz relativno slabog tropskog sustava s vjetrovima od oko 96 km/h prerastao u snažan sustav ekvivalentan uraganu 5. kategorije, zbog čega je cijela regija u stanju pripravnosti. Na vrhuncu snage tajfun je razvijao stalne vjetrove do 290 km/h, dok je tlak u središtu oluje pao na 901 milibar, čime se Bavi svrstao među najsnažnije i najbrže jačajuće oluje ove sezone, javlja Severe Weather Europe.

Njegovu eksplozivnu snagu potaknule su iznimno tople vode oceana, temperature između 29 i 32 Celzijeva stupnja, te gotovo potpuno odsustvo smicanja vjetra. Takvi uvjeti omogućili su gotovo savršeno razvijanje olujnog sustava. Pravu razornu moć pokazao je kada je njegov sjeverni očni zid izravno pogodio otok Rota u Sjevernomarijanskim otocima. Otok su pogodili orkanski vjetrovi i obilna kiša, a zabilježena je znatna materijalna šteta. Na Guam je palo više od 500 milimetara kiše, dok su udari vjetra dosezali oko 137 km/h.

Supertajfun Bavi nastavlja kretanje prema zapadu preko iznimno toplog Filipinskog mora, a prema trenutačnim prognozama u petak bi trebao pogoditi sjeverni dio Tajvana. Najnovija satelitska analiza metodoma Advanced Dvorak pokazuje da Bavi i dalje zadržava iznimnu snagu te vrlo široko područje olujnih vjetrova. Guam se nalazi u području poznatom kao 'Aleja tajfuna', kroz koje redovito prolaze snažni tropski cikloni. Posljednjih desetljeća Marijanske otoke pogodili su brojni razorni tajfuni, među kojima su Karen, Paka i Pongsona.

Posebno se izdvaja tajfun Karen, koji je 1962. godine pogodio Guam vjetrovima od gotovo 282 km/h. Uništio je oko 95 posto građevina na otoku, nakon čega su uvedeni znatno stroži građevinski propisi te je većina novih objekata počela biti građena od armiranog betona. Među najrazornijim olujama u povijesti Guama ističe se i supertajfun Pongsona, koji je 2002. godine pogodio otok u trenutku najveće snage. Za sobom je ostavio oko 730 milijuna dolara štete i gotovo potpuno uništio otočnu infrastrukturu. Animacija kretanja oluje tijekom posljednja dva dana pokazuje koliko se Bavi brzo intenzivirao i koliko je snažan sustav postao u vrlo kratkom vremenu.