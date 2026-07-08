Macron na velika vrata ušao tamo odakle su potjerali Putina

Posjet francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Siriji predstavlja jedan od najvažnijih diplomatskih događaja na Bliskom istoku nakon završetka građanskog rata i pada režima Bashara al-Assada. Prvi put nakon više od petnaest godina jedan čelnik velike zapadne sile doputovao je u Damask, čime je poslana jasna poruka da međunarodna zajednica postupno prihvaća novu sirijsku vlast predvođenu predsjednikom Ahmedom al-Sharaom. Sama činjenica da je Macron odlučio doći u Damask simbolizira početak nove faze odnosa između Europe i Sirije, ali i pokušaj Francuske da ponovno preuzme važniju ulogu u oblikovanju političkih procesa na Bliskom istoku.
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