VIDEO Objavljena nova snimka likvidirane osumnjičenice za napad u Monaku: Otkriveno što je kupila prije eksplozije

Objavljena je snimka nadzorne kamere koja navodno prikazuje Anastasiiu Berezovsku, ženu osumnjičenu za postavljanje bombe u Monaku, kako se smiješi i kupuje prijenosnu bateriju samo nekoliko sati prije eksplozije u kojoj je teško ozlijeđen ukrajinski oligarh Vadim Ermolaev. Snimka je nastala u francuskom gradu Beausoleilu, nedaleko od Monaka, nešto nakon 17 sati na dan napada, prenosi The Sun. Na njoj se vidi kako Berezovska ulazi u trgovinu razgovarajući na mobitel, prilazi pultu, razmjenjuje nekoliko riječi s prodavačem i smiješi se. Potom navodno kupuje prijenosnu bateriju, isti predmet koji joj se vidio u ruci na fotografijama koje je policija ranije objavila u pokušaju da joj uđe u trag.

Prodavač iz trgovine u Beausoleilu, imenovan kao Enzo, rekao je istražiteljima da je Anastasiia Berezovska tog dana u dućan došla dvaput. Prvi put je pokušala kupiti prijenosnu bateriju za mobitel, ali plaćanje nije prošlo jer na računu nije imala dovoljno novca. Vratila se istog poslijepodneva, u 17.09 sati, kako bi platila preostali iznos. Enzo je kazao da se iznenadio kada je kasnije shvatio da je riječ o osumnjičenoj za napad. "Kad je ušla u trgovinu, uopće nije govorila engleski. Malo se mučila, ali djelovala je potpuno normalno", rekao je istražiteljima. Trgovina se nalazi u Beausoleilu, francuskom gradu tik uz granicu s Monakom, svega nekoliko stotina metara od zgrade koja je kasnije bila meta bombaškog napada, piše Monaco News. Berezovska se sumnjičila da je nakon eksplozije pobjegla iz Monaka preko Francuske i Italije, uz pomoć suradnika. U napadu je 58-godišnji ukrajinski oligarh Vadim Ermolaev teško ozlijeđen, dok je njegova navodna ljubavnica Anna Nasobina, stara 46 godina, morala ostati bez obje noge. Njihov 13-godišnji sin prošao je s lakšim ozljedama.

Last purchase before the explosion: suspect in attack on Ukrainian oligarch Yermolaev caught on camera



Anastasia Berezovskaya entered a shop in the French town of Beausoleil, right on the border with Monaco, just hours before the explosion. Surveillance cameras captured her… https://t.co/ScSq4S3Dwy pic.twitter.com/PPgOCSnTc3 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

Prema tvrdnjama istražitelja, Berezovska je navodno sudjelovala u pokušaju atentata nakon što je za glavu prognanog tajkuna ponuđena nagrada od 112.000 funti. Nakon napada navodno je pobjegla u Ukrajinu kako bi preuzela novac, no ukrajinska policija pronašla je njezino tijelo kasno u ponedjeljak navečer u Kijevu. Bila je pogođena s četiri hica u potiljak. Ukrajinski vojni obavještajac osumnjičen za njezino ubojstvo identificiran je kao Jevhen Reut, koji je, prema podacima iz putovnice, jučer napunio 40 godina. Njegova fotografija iz putovnice objavljena je nakon što je policija ranije objavila zamagljene fotografije njega i njegova navodnog pomagača, bivšeg policajca. Obojicu muškaraca ukrajinska je policija uhitila u utorak. Sumnjiči ih se da su se dogovorili ubiti Berezovsku nakon njezina povratka u Kijev. Reut je, prema izvješćima, istražiteljima rekao da je djelovao samostalno, zajedno s bivšim policajcem, a ne po nalogu svoje obavještajne službe.

Ukrajinska sigurnosna služba priopćila je da je Berezovska prije smrti komunicirala s dvojicom uhićenih muškaraca. Oni su optuženi za "namjerno ubojstvo koje je počinila skupina osoba prema prethodnom dogovoru". Sigurnosna služba navela je i da su obojica muškaraca "više puta uplaćivala novac na kripto i bankovne račune Berezovske". Dodali su da se provjerava i moguća njihova umiješanost u pokušaj atentata u Monaku. Reut, rođen u nekadašnjoj Čehoslovačkoj, i njegov navodni pomagač prikazani su sa zamagljenim licima tijekom ispitivanja. U domu bivšeg policajca istražitelji su pronašli zapušteni podrum za koji sumnjaju da je služio kao prostor za mučenje. Na snimci prostorije koju je objavilo ukrajinsko državno odvjetništvo vidi se ružičasta prostirka s mrljama koje nalikuju tragovima krvi. U prostoriji su pronađene i dvije sjekire, pijuk, cerada raširena po podu te velika torba. Berezovska je bila tražena zbog sumnje na pokušaj ubojstva, postavljanje eksplozivne naprave na javnoj cesti s kriminalnom namjerom i zločinačko udruživanje. Tužitelji tvrde da je, prerušena u muškarca, za mete odabrala Ermolaeva, Nasobinu i njezina sina tinejdžera.