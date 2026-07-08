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ŽESTOKE RASPRAVE I SVAĐE

Trump ogorčen: Ova ideologija jedina je smrtna opasnost za Ameriku

Autor
Dino Brumec
08.07.2026.
u 23:00

Socijalizam u porastu - sve je više Amerikanaca nezadovoljno funkcioniranjem tamošnjeg kapitalističkog sustava za kojeg ljevica tvrdi da ne štiti bolesne, siromašne ili radnike

U Americi se razvila nova žestoka rasprava o tomu tko je "socijalist", a tko "komunist", i kakvu prijetnju po SAD predstavlja ova ideologija. Birači Demokratske stranke izabrali su nedavno nekoliko krajnje lijevih kandidata, među kojima su i neki koji su ranije eksplicitno zagovarali komunističke ideje, zbog čega tamošnja javnost vrije u svađama između "komunista" i "domoljuba".

Glavni povod za ove razmirice jest nedavna pobjeda više lijevih kandidata na unutarstranačkim izborima u Demokratskoj stranci u svojim okruzima u New Yorku uoči izbora za Kongres u studenom – Brada Landera, Claire Valdez i Darialize Avila Chevalier (koja je, otkrio je CNN, svojedobno zagovarala marksizam i komunističke ideje, dok se sada od toga distancira, tvrdeći da "nije komunistkinja"). I prije toga je više krajnje lijevih političara osvojilo nominaciju svoje stranke diljem SAD-a. Ukratko, sve upućuje na to da će znatno porasti broj tvrđih ljevičara u Kongresu nakon izbora u studenom, na kojima će se ti kandidati Demokratske stranke (koji su zasad samo osvojili unutarstranačke izbore) sučeliti protiv Trumpovih republikanaca.

Ključne riječi
New York komunizam socijalizam Trump

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