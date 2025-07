VIDEO 'Deala' konačno odlazi iz Raškog zaljeva: Brod je dotegljen u plutajući dok

Nakon više od godine dana, brod "Deala“ nasukan u Raškom zaljevu dotegljen je sinoć u plutajući dok. Time je, ističe Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, završena pretposljednja i ključna faza na uklanjanju ovog broda koji je plovio pod tanzanijskom zastavom.

Iz Ministarstva napominju kako tijekom provođenja te faze nije došlo do onečišćenja mora no, iz sigurnosnih razloga, oko broda i plutajućeg doka postavljene su zaštitne brane. Danas je na redu podizanje broda i plutajućeg doka iz mora, a u sljedećim danima i učvršćivanje broda na samom doku kako bi se mogao tegljačima otegliti do brodogradilišta u Turskoj.

Kada sve te aktivnosti budu završene, brod "Deala" će i konačno biti uklonjen iz Raškog zaljeva. Cijeli proces proći će bez troška za Državni proračun s obzirom na to da sve troškove snosi osiguravateljsko društvo.