Trump gurnuo SAD u izolacionizam, Xi kroji novi svjetski poredak i zelene politike

Kineska tiha revolucija u Ujedinjenim narodima mogla bi promijeniti cijeli svjetski poredak. Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je Opću skupštinu UN-a za napad na saveznike i sam UN, a dok se Sjedinjene Države povlače, Kina popunjava prostor i povećava svoju moć. Ističe to Alexander Görlach, profesor na Sveučilištu u New Yorku, koji je kao gostujući profesor na Tajvanu i Hong Kongu detaljno analizirao uspon Kine i implikacije tog uspona za istočnoazijske demokracije.



