TRUMP PREDAJE MOĆ KINI?

Trump gurnuo SAD u izolacionizam, Xi kroji novi svjetski poredak i zelene politike

Autor
Ivica Beti
26.09.2025.
u 22:20

Kineski predsjednik Xi Jinping, u video obraćanju na summitu UN-a o klimi rekao je da Kina ima za cilj smanjiti emisije za sedam do deset posto u idućem desetljeću

Kineska tiha revolucija u Ujedinjenim narodima mogla bi promijeniti cijeli svjetski poredak. Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je Opću skupštinu UN-a za napad na saveznike i sam UN, a dok se Sjedinjene Države povlače, Kina popunjava prostor i povećava svoju moć. Ističe to Alexander Görlach, profesor na Sveučilištu u New Yorku, koji je kao gostujući profesor na Tajvanu i Hong Kongu detaljno analizirao uspon Kine i implikacije tog uspona za istočnoazijske demokracije.

Ključne riječi
Xi Jinping Geopolitika Trump UN Kina

Komentara 1

Pogledaj Sve
SL
slavenZadravec
22:32 26.09.2025.

Trump se jasno pozicionirao kao protivnik planete Zemlje i njene održivosti pa kinezi lako zauzimaju međunarodan prostor. Borba protiv ili ignoriranje klimatskih promjena će odrediti budućnost čovječanstva.

