VIDEO Centrom Daruvara prošetao dabar. Veterinar: To me uopće ne čudi

Za šetnju centrom Daruvara ovaj je vikend iskoristio i jedan dabar kojeg uopće nisu zanimali ljudi, već svjetla izloga. Ovu životinju uočila je i Daruvarčanka koja je taman završila sa smjenom pa iskoristila trenutak i snimila ga.

- Uputio se prema haustoru između Star Caffea i Techno shopa, te se vratio u haustor kod trgovine M&G-a. Nakon toga nastavila sam putem prema svojoj kući, a dabar se ponovno pojavio ispred mene kod gradske tržnice i produžio prema parku. Inače dabrovi su biljojedi, tako da nije poznato zašto je šetao po centru jer hranu sigurno nije tražio, kazala je Nikolina Valečić za mojportal.hr.

Veterinara Miroslava Pilata ovu šetnju dabra uopće ne iznenađuje te pojasnio gdje ih ima najviše.

- Dabrova ima u rijeci Toplici, doduše ne u samom gradu, ali ih ima. Na ovom području najviše ih ima u Končanici. Znam da tamo na ribnjacima rade velike štete. No, građani se ne moraju bojati ovog dabra koji je očito zalutao i koji se vjerojatno već vratio odakle je i došao. On se hrani grančicama i korom od stabala tako da mu ništa što je mogao naći u centru Daruvara nije bilo zanimljivo, objasnio je.

Ove životinjice inače su strogo zaštićene u Hrvatskoj jer su zbog nekontroliranog lova u prošlosti bile gotovo istrijebljene, do projekta 1996. godine kojom su njihove brojke ponovno narasle do gotovo 10.000 jedinki. Kazna za nezakoniti odstrel dabra iznosi od 50.000 do 100.000 kuna za pravne te 7.000 do 10.000 za fizičke osobe.