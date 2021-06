VIDEO Auto se zabio u izlog trgovine u Ilici: 'Ljudi su se šokirali jer je to grunulo jako'

Nesvakidašnja nesreća se dogodila danas oko 16.30 u Zagrebu. Automobil se zabio u izlog trgovine u Ilici prije skretanja za Frankopansku ulicu.

- Vozačica je ozlijeđena. Jedna žena sa strane je bila vidno u šoku. Ljudi su se šokirali jer je to grunulo jako kad se auto zabio u izlog - kazao nam je građanin.

Naveo je i to da se dimilo iz automobila i da je došlo do oštećenja instalacija. Ispričao nam je da je pozvana Hitna pomoć, no i da je vozačica uspjela izaći iz vozila

- Oko 16.30 u Ilici nalet vozila na izlog trgovine. Jedna osoba je povrijeđena i prevezena je u Vinogradsku bolnicu - rekli su nam iz zagrebačke policije.