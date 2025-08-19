VIDEO Tadić o susretu u SAD-u: 'Ovim zajedničkim nastupom, Europa je na neki način spasila obraz Americi'

"Najvažniji dojam je da Zelenski nije sam. Zelenski je uz sebe na presudnom sastanku s Trumpom imao čitavu četu europskih lidera", ustvrdio je analitičar Tonči Tadić koji se za Večernji TV osvrnuo na sastanak u Bijeloj kući. Naglasio je kako su uz Volodimira Zelenskog kod Donalda Trumpa stigli Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni te Alexander Stubb.

"U svakom slučaju, ljudi dobro pripremljeni za sastanak koji dobro razumiju što su Putinovi ciljevi. Dakle, koliko god Trump djelovao na trenutke kao čovjek koji samo prenosi Putinove želje i pozdrave, ova je europska ekipa bila ta koja je upozoravala Trumpa da neće samo tako prepustiti Zelenskog utjecaju Putina i Trumpovoj kombinatorici. Jer, što god se dogodi sa Ukrajinom će imati velike posljedice za europski kontinent", ističe Tadić te dodaje:

"Trump zna da kad se na sastanku pojave čelnici Britanije, Francuske, Njemačke i Italije, da je stvar jako ozbiljna. Dakle, to je zapravo čitav niz vrlo jakih europskih sila, od čega su dvije stalne članice Vijeća sigurnosti i same nuklearne sile - Britanija i Francuska. Ako cijela ta europska ekipa govori unisono, u prilog tome da treba zaštititi Ukrajinu, onda to treba respektirati."

"Trump ne bi odradio maestralno ništa da ga nije posjetila ova cijela ekipa iz Europe i da ekipa u Bijeloj kući nije dobro znala da Zelenski je prije razgovora s Trumpom u četiri imao veliki brifing unutar Europe i to brifing iz kojeg je bilo vrlo jasno da će mu se pomoći s Trumpom", istaknuo je analitičar pa ustvrdio: "Ovim zajedničkim nastupom, Europa je na neki način spasila obraz Americi". Naime, pojašnjava kako bi ton bio potpuno drugačiji da je sve ostalo na porukama i zahtjevima nakon sastanka s Putinom na Aljasci.

"U čije ime nastupa Donald Trump? Kad odgovorimo na to pitanje, onda ćemo jasno znati na čemu smo. Dakle, jedna je mogućnost da nastupa kao opunomoćeni predstavnik Ukrajine i Zapada prema Putinu. Druga je mogućnost da nastupa kao opunomoćeni predstavnik Putina prema Zapadu, koji prenosi Putinove želje jer je on kao s Putinom jako dobar i kao on njega jako razumije. Treća je mogućnost da nastupa kao neki potpuno neutralni posrednik između dvije strane s kojima nema nikakve veze", smatra Tadić.

Putin je, kaže analitičar, prekršio čitav niz sporazuma. "Ako Putin nema nikakve vojne prisile, dakle nikakvog pritiska od strane Zapada - posebno Sjedinjenih Država i velikih NATO članica - da neka nova ratna avantura može završiti doista kao opći rat, on nema razloga stati. Putin doživljava ove pregovore kao nastavak rata drugim sredstvima, kao nastavak rata kroz pregovore."

Uz to, analitičar napominje kako napadi traju paralelno s pregovorima. "Zato je ključna pozicija Zelenskog i europskih partnera da se najprije pristupi primirju da ljudi prestanu ginuti, a onda ćemo razgovarati o tome što i kako dalje. Putin s druge strane, ne želi pristati na primirje, nego želi ratovati dokle god se ne sklopi mirovni sporazum, tako da se, kao i u Koreji, svako stajalište potkrijepi s nekim napadom ili nekim bombardiranjem. Dakle, s tim čovjekom ne možeš pregovarati na normalan način i Trump se vara ako on misli da razumije Putina. Putina daleko bolje razumiju istočni Europljani", smatra. Osvrnuo se na potencijali susret Zelenskog i Puta te kazao: "Mislim da se tu radi o tjednima. U najboljem slučaju."

"Prema američkim istraživanjima, 83% Amerikanaca, neovisno o stranci, ne doživljava Rusiju i Putina kao partnera. Dakle, Trump jako dobro to zna i koliko god želi postizanje mira, svjestan je toga da ne smije ići previše na ruku Putinu jer bi ga to moglo koštati popularnosti", kaže Tadić te se osvrće na sigurnosna jamstva: "Bizarno je da smo mi svih ovih godina s ruske strane slušali priče o potrebi sigurnosnih jamstava za Rusiju. Zemlja koja ima 6500 nuklearnih bojnih glava, koja svako malo testira novu nuklearnu raketu, koja ima 1.600 aktivnih nuklearnih bojnih glava govori o potrebi sigurnosnih jamstava njima."

"Priča o sigurnosnim jamstvima za Rusiju je besmislen pojam zato što Rusija ima jamstva u vidu nuklearnog arsenala. Ukrajina je imala svoja sigurnosna jamstva do '94. kada je imala 1.700 nuklearnih bojnih glava. I onda su joj te nuklearne bojne glave oduzete pod prijetnjom američkih sankcija i predane Rusiji. Dakle, da je ostalo 10 posto toga, jamstava bi bila tu. Ne biste trebali ništa drugo i ovog rata ne bi ni bilo. Dakle, ono što se sada želi postići je zapravo to da ako dođe do zaključenja primirja, ako dođe do potpisivanja mirovnog sporazuma, da onda tek onda u Ukrajinu budu raspoređene međunarodne vojne snage europskih saveznika, ali i Amerikanaca koje bi trebale biti ne štit Ukrajine, nego na neki način okidač za širi sukob ako netko u Rusiji bude dovoljno lud da opet nastavi rat", pojašnjava.

Predsjednik Zoran Milanović jučer je ponovio kako "hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima", a Tadić navodi: "Kad se iz usta predsjednika Milanovića kaže da to nije naš rat, onda ga ja pitam je li naš rat bio Afganistan i zašto si tamo podržavao slanje čitave bojne Hrvatske vojske u rat s kojim smo još manje imali veze. Dakle, radi se naprosto o odnosu među saveznicima. Ako si doista partner, onda ćeš biti prisutan, ali nitko ne kaže da će se morati poslati čitava bojna kao što je Milanović podržavao da se šalje u Afganistan, nego može biti tu manja skupina Hrvatske vojske." Prije svega, napominje Tadić, treba sklopiti mirovni sporazum, uspostaviti primirje te vidjeti kakav će uopće biti angažman snaga.

Govoreći o političkoj budućnosti Zelenskog i izborima u Ukrajini, Tadić je rekao: "Zelenski će ići na izbore kad se za to omoguće uvjeti. To je i njemu jasno i ukrajinska oporba će to tražiti, ali nemojte očekivati normalne izbore i normalnu izbornu kampanju u situaciji kada na biračko mjesto može pasti ruska krstareća raketa i pobiti sve koji stoje u redu da bi glasovali. To naprosto nije normalno i na kraju krajeva, što učiniti s biračima koji su na okupiranim područjima. Moramo najprije znati što je to birački korpus Ukrajine. Dakle, kad se to sve skupa definira, onda se može ići na izbore."

