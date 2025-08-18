Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 40
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
PLENKOVIĆ BIO NA SASTANKU

Milanović o 'Koaliciji voljnih' i Ukrajini: Hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima

Zagreb: Uzvanici iz lože prate svečani vojni mimohod u povodu 30. obljetnice VRO Oluja
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/3
Autor
Dora Taslak
18.08.2025.
u 09:35

Predsjednik Zoran Milanović podsjetio je da Hrvatska ima samo obveze koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji i NATO-u

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se nakon sastanka tzv. Koalicije voljnih na kojem je sudjelovao i premijer Andrej Plenković. Naime, Plenković je jučer naveo kako je na sastanku istaknuo da "nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira, koji će poštivati međunarodno pravo i teritorijalni integritet Ukrajine, uz dugoročna sigurnosna jamstva." Uz to, poručio je kako je to važno zbog zaštite zajedničkih vrijednosti, kao i europske te globalne sigurnosti.

Milanović je jutros podsjetio da Hrvatska ima samo obveze koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji i NATO-u. Prema tome, ističe kako ne postoje obveze koje proizlaze iz tzv. Koalicije voljnih. Ponovio je i kako "hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima".

"Budući da se predsjednik Vlade RH ovih dana uključio u razgovore tzv. Koalicije voljnih, a koju čine i države čiji su lideri najavljivali slanje svojih vojnika u Ukrajinu, podsjećam kako je Hrvatska članica Europske unije i NATO te ima samo obveze koje proizlaze iz članstva u tim savezima.

Hrvatska nema nikakve obveze koje proizlaze iz političkih ili vojnih dogovora lidera zemalja tzv. Koalicije voljnih, a Vlada RH ni od koga nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumijevati i sudjelovanje hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini. Dobio sam mandat od hrvatskih ljudi da zastupam takav stav i zato ponavljam kako hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima", naveo je Milanović. 
Što to radi Putin? Pogledajte njegove grimase na početku povijesnog sastanka

Ključne riječi
rat u Ukrajini koalicija voljnih Zoran Milanović

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
10:08 18.08.2025.

Rad bi čul zakaj Cane uporno kurbla nekaj kaj ga nigdo ni pital ? Gdo je igdaj zaiskal HR vojnike vu Ukraini ? Kak se to nazivle dok pripovedaš o nečem kaj te nigdo ni pital ?

MO
Moslavina
09:56 18.08.2025.

Koal8cija voljnih nije osnovana radi slanja vojnika u Ukrainu. To Predsjednik izmišlja kako bi zbunio javnost. To je koalicija država koja pomaže Ukraini na razne načine Većina država su članice EU osim Orbanove Mađarske, Ficine Slovačke i neutralne Austrije. Tuu su još Ujedinjeno kraljestvo i Kanada.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još