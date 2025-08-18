Milanović o 'Koaliciji voljnih' i Ukrajini: Hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se nakon sastanka tzv. Koalicije voljnih na kojem je sudjelovao i premijer Andrej Plenković. Naime, Plenković je jučer naveo kako je na sastanku istaknuo da "nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira, koji će poštivati međunarodno pravo i teritorijalni integritet Ukrajine, uz dugoročna sigurnosna jamstva." Uz to, poručio je kako je to važno zbog zaštite zajedničkih vrijednosti, kao i europske te globalne sigurnosti.

Milanović je jutros podsjetio da Hrvatska ima samo obveze koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji i NATO-u. Prema tome, ističe kako ne postoje obveze koje proizlaze iz tzv. Koalicije voljnih. Ponovio je i kako "hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima".

"Budući da se predsjednik Vlade RH ovih dana uključio u razgovore tzv. Koalicije voljnih, a koju čine i države čiji su lideri najavljivali slanje svojih vojnika u Ukrajinu, podsjećam kako je Hrvatska članica Europske unije i NATO te ima samo obveze koje proizlaze iz članstva u tim savezima.

Hrvatska nema nikakve obveze koje proizlaze iz političkih ili vojnih dogovora lidera zemalja tzv. Koalicije voljnih, a Vlada RH ni od koga nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumijevati i sudjelovanje hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini. Dobio sam mandat od hrvatskih ljudi da zastupam takav stav i zato ponavljam kako hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima", naveo je Milanović.