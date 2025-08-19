Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
IMAO DAR I ZA MELANIJU

Je li Zelenski ovime smekšao Trumpa? Nije stigao praznih ruku, evo što mu je poklonio

U.S. President Trump meets with Ukrainian President Zelenskiy and European leaders, in Washington, D.C.
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS
1/6
Autor
Dora Taslak
19.08.2025.
u 16:38

Zelenski je ovoga puta u SAD stigao u formalnijem izdanju, ali i uz podršku grupe europskih čelnika

Ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski stigao je u ponedjeljak na sastanak s Donaldom Trumpom s dva poklona - palicom za golf za američkog predsjednika i pismom za njegovu suprugu Melaniju. Palica za golf bila je simboličan dar, a Zelenskom ju je dao Kostiantin Kartavcev, narednik koji je izgubio nogu u prvim mjesecima invazije dok je spašavao svoje suborce u borbi. "Golf je postao dio Kartavceve rehabilitacije", otkrili su iz ureda ukrajinskog predsjednika. Uz to, Kartavcev je snimio poruku za Trumpa, strastvenog golfera, moleći ga da pomogne Ukrajini te da donese pravedan i trajan mir. 

Zelenski je, također, predao Trumpu pismo koje je njegova supruga Olena Zelenska napisala prvoj dami SAD-a, izražavajući zahvalnost za napore Melanije Trump da apelira na ruskog predsjednika Vladimira Putina za povratak 20.000 otete ukrajinske djece njihovim obiteljima. "Dopustite mi da zahvalim vašoj supruzi. Poslala je pismo u vezi s našom djecom, a moja supruga, prva dama Ukrajine, dala joj je pismo", rekao je Zelenski dok je u ponedjeljak predao pismo Trumpu. Zelenski iz Bijele kuće nije otišao praznih ruku. Trump je snimio video zahvale Kartavcevu za palicu za golf i dao Zelenskom simboličan set ključeva Bijele kuće. 

Sastanak dvojice čelnika u Bijeloj kući uslijedio je nakon katastrofalnog prvog sastanka u veljači. Tada su, podsjetimo, američki predsjednik i njegov zamjenik JD Vance kritizirali Ukrajinca zbog odluke da ne nosi odijelo, zbog ispravljanja Trumpa i zbog navodnog nedostatka zahvalnosti za američku podršku, između ostalog.

Zelenski je ovoga puta u SAD stigao u formalnijem izdanju, ali i uz podršku grupe europskih čelnika. Njegov modni odabir, kako je Politico naveo, predstavljao je kompromis između inzistiranja da neće nositi tradicionalno odijelo dok vodi zemlju u ratu i poštovanja prema preferencijama njegovih američkih domaćina. Zelenski se pobrinuo da više puta zahvali Trumpu, dok su se dva čelnika obraćala novinarima, i nije se protivio kada je Trump tvrdio da su Sjedinjene Američke Države dodijelile 300 milijardi dolara pomoći Ukrajini. Naime, prema posljednjim podacima, SAD je ukupno potrošio 114,63 milijarde eura na pomoć Ukrajini između 22. siječnja 2022. i 30. lipnja 2025. 

FOTO Pogledajte što je Zelenski obukao za susret s Trumpom: 'Trenutno je u fazi kad svaki detalj ima značaj'
U.S. President Trump meets with Ukrainian President Zelenskiy and European leaders, in Washington, D.C.
1/19
Ključne riječi
poklon Volodimir Zelenski Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
4
SLAB NA ŽENE

Seks-skandal koji je zdrmao SAD, Bill Clintona umalo izbacio iz 'predsjedničkog sedla'

Ozbiljan skandal, u čijem su se središtu našli, tadašnji predsjednik SAD-a, Bill Clinton i mlada pripravnica Monica Lewinsky, razbio je, do tada, čvrsto ukorijenjenu iluziju o njegovom skladnom braku, s uspješnom odvjetnicom, Hillary. Optužbe na Clintonov račun podigle su pravu buru – uznemirio se službeni Washington, a domino efektom i cijela američka i svjetska javnost. Clinton je najprije sve zanijekao, no u kolovozu, 1998., ipak je priznao da je obmanuo javnost, što ga je umalo stajalo opoziva

Učitaj još