Je li Zelenski ovime smekšao Trumpa? Nije stigao praznih ruku, evo što mu je poklonio

Ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski stigao je u ponedjeljak na sastanak s Donaldom Trumpom s dva poklona - palicom za golf za američkog predsjednika i pismom za njegovu suprugu Melaniju. Palica za golf bila je simboličan dar, a Zelenskom ju je dao Kostiantin Kartavcev, narednik koji je izgubio nogu u prvim mjesecima invazije dok je spašavao svoje suborce u borbi. "Golf je postao dio Kartavceve rehabilitacije", otkrili su iz ureda ukrajinskog predsjednika. Uz to, Kartavcev je snimio poruku za Trumpa, strastvenog golfera, moleći ga da pomogne Ukrajini te da donese pravedan i trajan mir.

Zelenski je, također, predao Trumpu pismo koje je njegova supruga Olena Zelenska napisala prvoj dami SAD-a, izražavajući zahvalnost za napore Melanije Trump da apelira na ruskog predsjednika Vladimira Putina za povratak 20.000 otete ukrajinske djece njihovim obiteljima. "Dopustite mi da zahvalim vašoj supruzi. Poslala je pismo u vezi s našom djecom, a moja supruga, prva dama Ukrajine, dala joj je pismo", rekao je Zelenski dok je u ponedjeljak predao pismo Trumpu. Zelenski iz Bijele kuće nije otišao praznih ruku. Trump je snimio video zahvale Kartavcevu za palicu za golf i dao Zelenskom simboličan set ključeva Bijele kuće.

Sastanak dvojice čelnika u Bijeloj kući uslijedio je nakon katastrofalnog prvog sastanka u veljači. Tada su, podsjetimo, američki predsjednik i njegov zamjenik JD Vance kritizirali Ukrajinca zbog odluke da ne nosi odijelo, zbog ispravljanja Trumpa i zbog navodnog nedostatka zahvalnosti za američku podršku, između ostalog.

Zelenski je ovoga puta u SAD stigao u formalnijem izdanju, ali i uz podršku grupe europskih čelnika. Njegov modni odabir, kako je Politico naveo, predstavljao je kompromis između inzistiranja da neće nositi tradicionalno odijelo dok vodi zemlju u ratu i poštovanja prema preferencijama njegovih američkih domaćina. Zelenski se pobrinuo da više puta zahvali Trumpu, dok su se dva čelnika obraćala novinarima, i nije se protivio kada je Trump tvrdio da su Sjedinjene Američke Države dodijelile 300 milijardi dolara pomoći Ukrajini. Naime, prema posljednjim podacima, SAD je ukupno potrošio 114,63 milijarde eura na pomoć Ukrajini između 22. siječnja 2022. i 30. lipnja 2025.