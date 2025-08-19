Plenković nakon EU sastanaka: Nastavit ćemo pružati sveobuhvatnu pomoć ukrajinskom narodu i vodstvu

Premijer Andrej Plenković oglasio se nakon današnjih video sastanaka Koalicije voljnih i Europskog vijeća, koji su bili posvećeni daljnjim koracima u vezi s ratom u Ukrajini.

Foto: X/Screenshot/Andrej Plenković

"Danas smo održali video sastanke Koalicije voljnih i Europskog vijeća u vezi s daljnjim koracima za okončanjem rata u #Ukraine. Pozdravljamo političke i diplomatske napore @POTUS, @vonderleyen i drugih europskih lidera koji su se sastali u Washingtonu. Svi se zalažemo za što skoriji završetak rata, koji je odnio velik broj života. Istaknuo sam da je važno postići pravedan i dugotrajan mir, koji će zaštititi suverenost i teritorijalni integritet Ukrajine i pružiti joj čvrsta sigurnosna jamstva. Time pridonosimo i europskoj i globalnoj sigurnosti. Nastavit ćemo pružati sveobuhvatnu pomoć ukrajinskom narodu i vodstvu @ZelenskyyUa", napisao je Plenković.

Dodao je da je na sastanku na vrhu Europske pučke stranke (EPP) predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izvijestila europske čelnike o razgovorima održanim u Washingtonu s američkim predsjednikom Joeom Bidenom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i drugim liderima o mogućim mirovnim inicijativama.

"Saslušali smo i stajališta ukrajinskih kolega u #EPP @poroshenko, @Vitaliy_Klychko i Julije Timošenko o postizanju primirja i budućoj sigurnosnoj arhitekturi Ukrajine i Europe. Nastavljamo pružati sveobuhvatnu pomoć #Ukraine, koja brani svoju slobodu, ali i zajedničke europske vrijednosti", poručio je premijer putem X-a.

