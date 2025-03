VIDEO Američki državni tajnik pojavio se na televiziji sa znakom križa na čelu

Američki državni tajnik Marco Rubio pojavio se na Fox Newsu sa znakom križa na čelu. Intervju je snimljen jučer, 5. ožujka, kada je obilježena Pepelnica ili Čista srijeda kojom započinje korizma. Pepelnica svojom simbolikom poziva vjernike na dublje promišljanje i promjenu srca. Naziv joj potječe iz obreda pepeljenja, kada svećenik vjernike posipa pepelom po glavi ili im pepelom pravi znak križa na čelu.

Rubio je ponovio je želju Trumpove administracije da okonča rat u Ukrajini. "Blagoslovljeni smo i sretni što imamo predsjednika koji želi okončati, ako je moguće, sukob koji je koštao milijarde dolara i stotine tisuća života i razaranje od kojeg će Ukrajincima i drugima trebati generacija da se oporave", rekao je Rubio.

U.S. Secretary of State Marco Rubio draws a cross on his forehead during a press conference to discuss Trump's positions. pic.twitter.com/YWdBTJKfzi