Veterinarska komora upozorila: 'U smrznutom svježem mesu virus može biti infektivan godinama'

Nakon prodora afričke svinjske kuge i u velike farme na istoku Hrvatske te posljedično početka eutanazija više od deset tisuća svinja, iz Hrvatske veterinarske komore danas su opetovano poručili kako je afrička svinjska kuga virusna kontagiozna bolest isključivo domaćih i divljih svinja.

- Nije zoonoza što znači da nije zarazna za ljude, ali ima razorne posljedice za svinjogojstvo jer u slučaju ulaska u sustav, bez obzira na njegovu veličinu, smrtnost svinja je najmanje 80 posto, a vrlo često 100 posto. Bolest je tvrdokorna, teško se suzbija, za nju nema ni cjepiva ni lijeka, a za svinje je smrtonosna - tvrdi predsjednik Komore Ivan Zemljak.

Dodaje kako je virus izuzetno otporan u vanjskoj sredini te se lako širi izravnim kontaktom, svinja sa svinjom, ljudskim faktorom, bilo samim čovjekom bilo kontaminiranim priborom i opremom. Izuzetna otpornost virusa očituje se i u činjenici da ga nije moguće uništiti zamrzavanjem ili sušenjem mesa.

- U smrznutom svježem mesu virus može biti infektivan godinama, a u sušenim namirnicama svinjskog porijekla i do 400 dana. Važno je znati da zamrzavanje ili sušenje zaraženog mesa ne uništava virus već takvo meso ostaje trajni izvor zaraze i predstavlja ozbiljnu prijetnju za daljnje širenje bolesti - objašnjava.

Stoga, iz Hrvatske veterinarske komore posebno apeliraju na svinjogojce, osobito male proizvođače, da 'ne spremaju' zaraženo meso u škrinje ili za sušenje, jer na taj način nesvjesno održavaju i šire virus u okolišu. Primjerice, ako ostaci takvog mesa ponovno dospiju u kontakt sa svinjama, u smislu hranjenja svinja napojem i ostacima sa stola (strogo zabranjeno!) ili na koji drugi način, kao što je neodgovorno bacanje otpada na neprimjerena mjesta gdje je onda dostupno divljim svinjama i drugim divljim životinjama (npr. uz ceste, odmorišta, na divlje deponije) virus će se ponovno aktivirati i izazvati nove slučajeve bolesti.

- Jedini odgovoran put je postupanje prema uputama veterinarske službe i zbrinjavanje mesa u skladu s propisima. Pozivamo sve svinjogojce koji primijete bilo kakve nove zdravstvene okolnosti kod svojih svinja ili se generalno žele informirati o bolesti afričke svinjske kuge da se bezrezervno obrate najbližoj veterinarskoj ambulanti za savjet, pomoć i dodatne informacije. Samo zajedničkom odgovornošću i pridržavanjem propisanih mjera možemo zaustaviti širenje afričke svinjske kuge i zaštititi domaću proizvodnju svinja - zaključili su iz Hrvatske veterinarske komore.