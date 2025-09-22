Na farmi Sokolovac započela eutanazija gotovo 10.000 svinja, ministar: 'Proglašavamo rat afričkoj svinjskoj kugi'

Na farmi opsada ljudi u bijelom, sve je puno predstavnika veterinarske i sanitarne službe te zaštitara, a deseci usmrćenih svinja na putu su za Agroproteinkinu kafileriju u kojoj će biti “neškodljivo zbrinute”. Početak je to epiloga horora koji je, nakon što se tjednima proširivala lista gospodarstava zahvaćenih afričkom svinjskom kugom (ASK) u dvjema najistočnijim hrvatskim županijama, zahvatio i Beljsku svinjogojsku farmu Sokolovac, na kojoj će se u sljedećih nekoliko dana eutanazirati čak 9829 svinja.

Što je bio glavni okidač smrtonosnog virusa i kako se on uvukao na strogo čuvanu, “svemirski” opremljenu farmu, kako komentiraju neki od upućenih stručnjaka, još se ne zna. Štete su milijunske – riječ je o tovljenicima u završnoj fazi tova, koji teže između 100 i 150 kilograma, više od 1200 tona svinja žive vage – a one nisu samo kratkoročne, s obzirom na to da će se taj objekt Podravke Agri, kad se u njemu sve ‘potamani’, bez novih svinja biti još godinu dana. Ista pustoš očekuje i Svinjogojski reprocentar Željka Šurine iz Nemetina u kojemu je do kraja prošlog tjedna pod nadzorom veterinarske inspekcije eutanazirano 1650 svinja. A zna li se da Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija čine dvije trećine ukupne proizvodnje svinja u Hrvatskoj, jasno je kako bi daljnjom eskalacijom ASK u velikim sustavima, ne zaustavi li se nekontrolirano širenje zaraze što hitnije, cjelokupna – i nedostatna hrvatska svinjogojska proizvodnja pala i ispod trenutačne samodostatnosti od 58%, koju namirujemo s 341,5 milijuna eura ‘teškim’ uvozom – 108.794 tone uvozne svinjetine samo u lanjskoj godini.

– Na terenu se nalazi pet veterinarskih timova, a eutanazija će trajati do sedam dana. Provodi se i preliminarna dezinfekcija što uključuje i lešine, opremu koja se koristi, prijevozna sredstva i ostalo. Sve životinje na propisan će način zbrinuti ovlašteni koncesionar. Nakon završetka postupka cijela farma će se mehanički očistiti te oprati, a potom slijedi završna dezinfekcija – kazali su iz Državnog inspektorata o Sokolovcu..

– Sve naše daljnje aktivnosti bit će usklađene s uredbama i mjerama nadležnih tijela. Zbog pojave ASK na farmi Sokolovac kompanija će imati gubitke u isporuci tovljenika, a unutar definiranih zona zaštite i nadziranja očekujemo otežane isporuke ostalih kategorija svinja – zaključili su.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić jučer je, nakon sastanka Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge, najavio izvanrednu reviziju svih gospodarstava koja drže svinje te reviziju biosigurnosnih mjera.

– Proglašavamo rat afričkoj svinjskoj kugi – poručio je ministar, dodavši kako je riječ o izvanrednom stanju pa se svi trebaju tako ponašati. – Ništa više neće biti kao prije, moramo naučiti živjeti s ovom bolesti, ona ne prašta. Ni onome tko ima jednu svinju ni objektu s maksimalnom biosigurnosti na kojem ima 10.000 svinja – rekao je, istaknuvši kako je prije dva dana u Posavskim Podgajcima izdan prekršajni nalog zbog ilegalnog klanja. Što se tiče Sokolovca, “neslužbeno se može čuti da je uzrok 99% ljudski faktor, sve drugo je vjerojatno nemoguće za ovakav objekt”, ustvrdio je Vlajčić najavivši veći angažman protiv ilegalnih radnji na granicama. No potrebe za angažiranjem vojske, što neki zazivaju, po njemu nema. – Razmatramo druge mogućnosti, zanimaju me lovišta, šume. Lovcima treba dati ruku, ali izvanredno je stanje i treba razgovarati o dronovima, termalnim kamerama i boljoj opremi da se ovome stane na kraj – zaključio je.

Konzultantica za poljoprivredu i prehrambenu industriju Zvjezdana Blažić kaže kako je u posljednjih pet godina broj zaklanih svinja u RH s oko 1,1 milijun pao na oko 850 tisuća. – U ukupnoj prodaji i vrijednosti otkupa, registrirana proizvodnja svinjskog mesa čini 12%, što znači da još uvijek ima velik utjecaj na ukupnu poljoprivrednu proizvodnju te da je ovo što se događa veliki udar na jedan sektor – objašnjava. Ne bude li daljnjeg masovnog usmrćivanja svinja, Blažić smatra kako na tržištu ne bi trebalo biti poremećaja u smislu da ćemo ostati bez svinjskog mesa, ali moglo bi nedostajati onog iz domaće proizvodnje. S njome se slaže i direktor Croatiastočara Branko Bobetić. Podsjeća da je EU neto izvoznik svinjetine, među ostalim i u Kinu. No zbog dizanja carina na električne automobile Kina je EU uzvratila dizanjem carina na svinjetinu, što znači da bi zbog smanjenog izvoza na njezino tržište svinjetina u EU mogla i pojeftiniti, a bit će je i više.

– To nije ništa drugo nego zakon ponude i potražnje. Cijene u Europi već polako padaju – ističe Bobetić. Kad je pak u pitanju domaća svinjetina, manjak sirovine bi se, smatra Blažić najviše mogao osjetiti na prerađevinama. Nedostajat će tradicionalnih proizvoda, pršuta, šunke..., s obzirom na to da je čitav istok Hrvatske na neki način u karanteni. Te bi cijene mogle ići naviše, dok što se tiče samog svinjskog mesa “cijene svinjetine de facto se formiraju na bazi mesa iz uvoza”.

– Najvažnije je da se ASK stavi pod kontrolu, da nacionalni stožer donese rješenja koja treba striktno provoditi i dezinficirati sve objekte kako bi se što prije obnovio stočni fond, a ne politizirati tko je kriv i nagađati o uzrocima te širiti teorije zavjere. ASK je virus koji se nekontrolirano širi, u to što je užasno prijemčiv, i toga svi moraju biti svjesni – rekla je Blažić.

Šamar MUP-u zbog granice

Slavonski svinjogojac Antun Golubović, ujedno i predsjednik Odbora za svinjogojstvo HPK, demantirao je tvrdnje ministra Vlajčića i osječko-baranjske županice Nataše Tramišak kako je bolest uvezena iz susjednih BiH i Srbije.

– Takve su prozivke poput pljuske za MUP i njihov nadzor granice jer ako je tako, onda policija ne radi svoj posao. Uz to, meso je danas u Srbiji skuplje nego u Hrvatskoj i njihovi građani u dolaze ga kupovati u Hrvatsku – kaže Golubović. Kaže kako mjesecima unatrag upozorava na činjenicu da nisu postavljene dezobarijere po selima i u blizini farmi, a nije se odigrao ni odstrel divljih svinja koje prenose bolest. Jedan od problema je i nesmetani prijevoz mesa iz Mađarske jer činjenica je da granica između dvije države više i nema.

– Kada se pojavila afrička svinjska kuga na farmi u Gradištu, koja je imala oko tisuću komada svinja, ali i biomjere i nadzor identičan onome kakav je na farmi Belja u Sokolovcu, bilo je pitanje dana kada će se ona pojaviti na nekoj velikoj farmi svinja, a bojim se da to nije kraj. Mislim da je ovo konačan slom hrvatskog svinjogojstva – rekao je Golubović te prozvao ministra Vlajčića da konačno preuzme odgovornost za katastrofu koja se događa.