Ministar o širenju svinjske kuge: ‘Žarišta su se javila u Srbiji i BiH, ništa ne isključujem’

Vođenje kriznog stožera odlučno smo podigli na najvišu nacionalnu razinu. Uključena su sva relevantna ministarstva, glavni državni odvjetnik i glavni državni inspektor. Sve ćemo poduzeti da se situacija stavi pod kontrolu. Niti jednu opciju, pa ni specijalni rat ne želim isključiti, riječi su ministra poljoprivrede Davida Vlajčića kojima je i danas opravdao stav predsjednika svoje stranke Ivana Penave (DP) kako se u slučaju proboja virusa afričke svinjske kuge i na velike farme u Baranji radi o "specijalnom ratu protiv Hrvatske". Nakon još jednog hitnog sastanka Nacionalnog stožera za ASK u Osijeku, Vlajčić je to potkrijepio izjavom kako se stalno govori o ljudskom faktoru, ali "on može biti namjeran i nenamjeran".

– Propusti se događaju, svi smo ljudi. Što se tiče specijalnog rata, ta poruka je izašla koju smo svi ozbiljno shvatili. Ne želim si dopustiti u ovoj situaciji reći da je to nemoguće. Želimo biti spremni na sve – rekao je Vlajčić ističući kako je vrlo jednostavno zaključiti i donijeti određene zaključke.

– Imamo 2023., borili smo se protiv ove bolesti, došli smo do nekog slobodnog statusa, bolest je bila stavljena pod kontrolu. Međutim, početkom ove godine žarišta izvan svake kontrole pojavila su se u Srbiji i BiH. Nedugo zatim, počela su se pojavljivati i kod nas, točkasto raspoređena. Zaključite sami – dodao je ministar, upozorivši kako je po prvi puta otkako se RH bori s ASK-om virus ušao u veliku farmu s oko 10.000 svinja. Do sada su zaraženi bili uglavnom manji objekti, do 500 svinja. No od 2023. godine izgubljena je 41.000 svinja, odnosno 51.000 sa Sokolovcem, što je 5% ukupnog fonda svinja u Hrvatskoj.

– Iako trenutno govorimo o oko 5% ukupne svinjogojske proizvodnje, to je dovoljan znak za sve nas da se ovom situacijom moramo baviti s time na ovaj način, ozbiljno – naglasio je Vlajčić te odaslao i poruku javnosti: – Konstantna edukacija unutar ratara, stočara i poljoprivrednika postoji. Vjerujem da oni znaju što im je činiti. Mi činimo sve što je u mogućnosti. Naše mjere neće biti učinkovite ako se svi skupa ne pridržavamo pravila. Da su se pravila poštivala, ne bi došlo do ovoga danas – izjavio je.

U međuvremenu, na beljskoj farmi Sokolovac, i dalje vlada opsadno stanje. I danas su se usmrćivale svinje "teškašice" što za tu farmu u sastavu Podravke Agri predstavlja najmanje 2,5 milijuna eura direktne štete. Omamljivanje, pa injekcija sredstva za usmrćivanje – procedura je koju će pet veterinarskih timova provesti na svakoj od 9829 svinja. Već prvoga dana eutanazirano ih je i "neškodljivo zbrinuto" 668. Ipak, kako je virus ušao na jednu od najmodernijih hrvatskih farmi s visokim biosigurnosnim mjerama i dalje je neizvjesno. I Vlajčić je dan ranije rekao kako se neslužbeno komunicira kako je za to "99% kriv ljudski faktor". No što se konkretno dogodilo, ne zna se. – Nije prilika o tome sada govoriti, ali ću reći da su se čak i neke institucije druge uključile da bi ispitale kako je došlo do proboja virusa na toj farmi – rekao je danas glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Virus je dan ranije potvrđen i na dvije manje farme s 20-ak svinja – u naselju Sveti Đurađ kod Donjeg Miholjca. U ASK-om pogođenim županijama u međuvremenu su postavljeni punktovi za nadzor prometa, nadzor 54 velike farme s više od 1000 svinja te 24-satni nadzor zaraženih farmi. Pojačan je i nadzor granice, a s DIRH-om dogovorena dinamika revizije gospodarstava i biosigurnosnih mjera, u suradnji s policijom. Jedan je cilj – zaštititi zdrava gospodarstva i spriječiti daljnje širenje afričke svinjske kuge – poručio je Vlajčić.

Mikulić je pak rekao kako je tempo eutanazija u Sokolovcu dobar, ali kompliciran. – Ne bih licitirao u danima kada će to završiti, ali se mogu složiti da će to biti gotov unutar desetak dana. Bitno je da smo izolirali zarazu u tom objektu – naglasio je.

Na farmama Belja usmrtit će više od 11.600 svinja

Prof. dr. sc. Ivica Kisić sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta smatra kako ASK i dalje shvaćamo neozbiljno i površno.

– Kada je prvi put registriran u RH u lipnju 2023. govorili smo da ne možemo ni zamisliti što bi se desilo da se ASK probije u velike sustave. Na žalost desilo se, kriv je ljudski faktor, namjerno ili nenamjerno nepoštivanje protokola o biosigurnosnim mjerama – napominje naglašavajući kako je sve od početka bilo jasno i transparentno napisano. No na obvezno preventivno provođenje biosigurnosnih mjera odmahivalo se rukom – i zakasnilo. – Trebalo je ozbiljnije potrošiti ove dvije godine u provođenju preventivne zaštite svinjogojskog fonda, ali se nije slušala struka. Sada je pitanje jesmo li na početku ili na kraju zaštite preostalog svinjogojskog fonda. Ako nam se u naredna dva tjedan pojavi ASK na farmi sličnih gabarita onda će to biti sumrak svinjogojstva u RH – upozorava taj stručnjak ističući kako je situacija je vrlo, vrlo ozbiljna. Ne samo da imamo probleme s ASK-om, nego ih imamo ih i u peradarstvu sa salmonelom, Dalmatinska zagora probleme s bedrenicom. – Treba povećati samodostatnost, a mi postajemo ekstremni ovisnici o uvozu – zaključio je taj profesor.

Poljoprivredni analitičar Ivan Malić kaže pak kako njega najviše plaši nepovjerenje u sustav i stav većine javnosti da je ASK neka vrsta urote čiji je cilj uništiti hrvatsko svinjogojstvo.

– Bojim se da je to puno veći problem jer pokazuje nespremnost da se nosimo s ovakvim krizama kojih je bilo i bit će ih. Takav stav i posljedično nepoštovanje mjera doveli su do sadašnje situacije. Zato je ključna tema kako vratiti povjerenje u sustav. Da bi sustavi zaštite u ovakvim situacijama funkcionirali, cijela zajednica mora djelovati koordinirano – poručio je Malić.