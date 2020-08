Veterinarska inspekcija: Policija je neutemeljeno zaključila da je pas napušten

Iako su policijski službenici utvrdili identitet vozača kamiona i automobila koji su u Lazini Čičkoj na cesti ostavili dva psa, veterinarska inspekcija zaključuje kako oni time ipak nisu prekršili Zakon o zaštiti životinja i obustavlja postupak.

Odbačeno je, tako, sve što je policija otkrila kriminalističkim istraživanjem i ispitivanjem svjedoka događaja, koji su svjedočanstva potpisali imenom i prezimenom. Državnom inspektoratu policija je još u lipnju dostavila Obavijest o počinjenom prekršaju iz članka 6. stavak 1. Točka 1 Zakona o zaštiti životinja (napuštanje životinje). Inspektoratu je, kao nadležnom tijelu za provođenje Zakona o zaštiti životinja, prepušteno podizanje optužnih prijedloga, jer čl. 68 predviđa novčanu kaznu za onoga tko životinju ostavi.

Foto: Privatni album

Na naš upit iz Državnog inspektorata krajem lipnja odgovorili su da je u tijeku inspekcijski nadzor u svezi sa sumnjom na napuštanje psa od strane vozača automobila varaždinskih registracijskih oznaka. Vozača kamiona našičkih registracijskih oznaka već tada ne spominju, a na ponovljeni upit je li gotov inspekcijski nadzor i što je odlučeno kažu:

– Policijski službenici na temelju prijave i zapisničke izjave svjedoka i izjave stranke kojoj se prekršaj stavlja na teret te okolnosti predmetnog događaja dostavili su Obavijest o počinjenju prekršaja i postajanju sumnje da su ostvarena obilježja prekršaja iz članka 6. stavak 1. točka1. Zakona o zaštiti životinja. Provedenim ispitnim radnjama i zapisnički utvrđenim činjenicama od strane veterinarske inspekcije utvrđeno da je predmetna Obavijest neutemeljena i da nije počinjena radnja napuštanja psa te je postupak obustavljen.

Drugim riječima, veterinarska inspekcija zaključila je kako je policija loše odradila svoj posao i kako i oni i svjedok događaja zapravo – lažu. Nejasno je jedino kojim je to ispitnim radnjama inspekcija utvrdila da 'nije počinjena radnja napuštanja psa' kad svjedoka događaja ništa nisu pitali. Možda su pitali 33-godišnjaka koji je Matrixa ostavio na cesti dobacivši mu kost da se zabavi dok on ne pobjegne? Pa im je on rekao da je pas sam odlučio napustiti automobil? No, posve je jasno kako su ovom odlukom svima koji ostavljaju pse poručili kako to i dalje mogu nekažnjeno raditi. Čak i kad policija utvrdi da su time prekršili zakon, ništa im se neće dogoditi.