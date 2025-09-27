Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OGRAĐUJU SE

Veterani Možemo!: 'Ustaški poklič nema veze s Domovinskim ratom, borili smo se za slobodu, a ne zabrane'

Zagreb: Sandra Benčić o posjeti palestinske ministrice
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Mladenka Tomić/Hina
27.09.2025.
u 15:28

Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić poručila je da aktualni napadi na slobodu govora i širenje lažnih optužbi pokazuju rast verbalnog nasilja u društvu.

Veterani Domovinskog rata okupljeni u stranci Možemo! u subotu su na konferenciji za medije poručili da se ograđuju od braniteljskih udruga koje zagovaraju zabrane kulturnih događanja, naglasivši da tim udrugama nitko nije dao ovlasti da govore u ime svih branitelja. "Povezivanje ustaškog pokliča i Domovinskog rata manipulacija je kojom se rat pokušava staviti u kontinuitet s ustaštvom i NDH. To je duboko pogrešno i vrijeđa sve branitelje koji su čista srca ratovali za slobodnu Hrvatsku. Pozivamo sve veterane da dignu glas protiv tog lažiranja povijesti, protiv poziva na nasilje, a za slobodu, demokraciju i mir" rekao je Dobriša Adamec, vijećnik Možemo! u Gradskom vijeću Karlovca.

Adamec je podsjetio na svoj ratni put te istaknuo da u njihovim postrojbama nije bilo ustaških simbola ni pozdrava. "Ne pristajemo na iskrivljavanje povijesti i pokušaj legitimizacije ustaškog pozdrava, pokliča pod kojim su u Drugom svjetskom ratu skončale stotine tisuća žena, djece i muškaraca, među njima i Hrvati antifašisti", poručio je.

Milan Božić, zagrebački veteran i multimedijalni umjetnik, upozorio je na pokušaje zabrana kulturnih događanja i prijetnje umjetnicima koje dolaze iz manjeg dijela braniteljskih krugova. "Oni nisu ni od koga dobili dozvolu da govore u ime svih branitelja. Borili smo se za slobodu mišljenja, govora i umjetničkog stvaranja, a ne za zabrane festivala", rekao je. Kao primjere naveo je prekid festivala u Benkovcu i otkazivanje u Velikoj Gorici zbog prijetnji i nesigurnosti, te izrazio podršku umjetniku Siniši Labroviću.

Veterani Možemo! zaključili su da su vrijednosti za koje su se borili u Domovinskom ratu, odnosno sloboda, demokracija i mir, i danas ugrožene te da ih treba dosljedno braniti. Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić poručila je da aktualni napadi na slobodu govora i širenje lažnih optužbi pokazuju rast verbalnog nasilja u društvu. 

Odgovarajući na pitanja novinara o optužbama mađarskog šefa diplomacije Pétera Szijjárta koji je Hrvatsku optužio za ratno profiterstvo u energetici, ocijenila je da su postupci mađarskog premijera Viktora Orbána i njegove vlade izraz dugogodišnjeg neprijateljskog odnosa prema Hrvatskoj.

"To se očituje u ekonomiji, kroz odnos MOL-a prema Ini, kroz odnos prema našoj energetskoj infrastrukturi, pa i kroz provociranje kartom Velike Mađarske. To nije novost, nego posljedica Plenkovićeve popustljive politike prema Orbánu", rekla je. Osvrnula se i na istupe saborskog zastupnika Mosta Nikole Grmoje o stranci Možemo, kojeg je optužila za širenje lažnih optužbi i verbalno nasilje.

"Kopiranje američkih desničarskih modela u Hrvatsku čini golemu štetu društvu i političkom sustavu. Time se laž normalizira, a uništavanje života i prozivanje ljudi bez ikakvih dokaza postaje uobičajeno. Hrvatska nije SAD i ne smije postati društvo u kojem se takva praksa prihvaća kao normalna", rekla je Benčić.
Ključne riječi
zds branitelji Veterani Domovinskog rata Sandra Benčić Možemo!

Komentara 1

Pogledaj Sve
SR
Srćo
15:33 27.09.2025.

Vraća li se i Hrvatska u stanje kad su u državnim službama operirali 'policajci duha' kultura ne vrijeđa nego promiče i izdiže . možemo se otkrio to je se..ta

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dodjela nagrade šampionima turizma Večernjakove turističke patrole te panel o turizmu
Video sadržaj
PANEL VEČERNJAKOVE TURISTIČKE PATROLE

Ministri raspravljali o budućnosti hrvatskog turizma: 'Limitirat ćemo prekomjerni razvoj, destinacijski menadžment ključ je održivosti'

Aktualni ministar naglasio je kako će do kraja godine biti izrađeni planovi upravljanja destinacijama. – Ti planovi će reći kako destinacije vide sebe, koliko hotela, ugostitelja i drugih sadržaja će dozvoliti i na temelju toga će se donijeti odluka o limitiranju prekomjernog razvoja. Država i sada nudi alate za limitiranje, ali jako malo lokalnih zajednica ih se usudi implementirati, svi moramo preuzeti jedan dio odgovornosti iako su neke mjere nepopularne. Dubrovnik je izvanredan primjer jer se turističkim tokovima pozabavio na više razina – rekao je Glavina

Učitaj još