Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
PROGLAŠEN TJEDAN ŽALOSTI

Venezuelski ministar otkrio: U američkom napadu poginulo je 100 ljudi

Aftermath of U.S. strikes in Venezuela
Foto: Maxwell Briceno/REUTERS
1/3
VL
Autor
Matko Kreber/Hina
08.01.2026.
u 07:00

Madurova supruga Cilia Flores, pritvorena zajedno s njim, zadobila je ozljedu glave

U američkom napadu u kojem je u subotu s vlasti smijenjen predsjednik Nicolas Maduro poginulo je 100 ljudi, rekao je u srijedu navečer venezuelski ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello. Caracas prethodno nije bio objavio broj poginulih, ali je vojska objavila popis od 23 stradalih iz svojih redova. Venezuelski dužnosnici rekli su da je veliki dio Madurovog sigurnosnog kontingenta ubijen "hladnokrvno", a Kubanci tvrde da je ubijeno i 32 pripadnika njihove vojske i obavještajnih službi u Venezueli.

Madurova supruga Cilia Flores, pritvorena zajedno s njim, zadobila je ozljedu glave tijekom američke operacije hvatanja venezuelanskog predsjednika, a Maduro je ozlijedio nogu, napomenuo je Cabello. Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez, koju je Cabello tijekom svoje tjedne emisije na državnoj televiziji pohvalio opisujući je hrabrom, u utorak je proglasila tjedan žalosti za pripadnike vojske poginule u napadu.

Objavljena snimka dovođenja Madura u zatvor. Šepao je, a ovo su mu bile prve riječi
Ključne riječi
Nicolas Maduro SAD Venezuela napad na Venezuelu

Komentara 1

Pogledaj Sve
IG
Imamo_ga
07:28 08.01.2026.

Ameri uveli demokraciju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!