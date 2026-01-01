Naši Portali
MINUTU IZA PONOĆI

Veliko slavlje u Rijeci: Malena Nikol prva je beba rođena u Novoj godini

kbc Rijeka
VL
Autor
Večernji list
01.01.2026.
u 08:26

Teška je 2870 grama i duga 49 centimetara

Mala Nikol je prva beba koja se rodila u Rijeci u 2026. godini. Majka Ana Dragičević  rodila ju je u 00:01 sati, u rađaoni novog bolničkog kompleksa KBC-a Rijeka na Sušaku. Nikol je teška 2870 grama i duga 49 centimetara.Rođenju je prisustvovao i otac djevojčice, Vladimir. Porod je izveo stručni tim KBC-a Rijeka na čelu s prof. prim. dr. sc. Alemkom Brnčić-Fischer, dr. med., pročelnicom Zavoda za ginekologiju.

U timu su sudjelovali doc. dr. sc. Ines Kristofić, dr. med., Marta Crnčić-Marinelli, dr. med., Sandro Gržančić, dr. med., anesteziologinja Tanja Glažar, dr. med., anesteziološka sestra Renata Tabako, bacc. med. techn., neonatologinja Maja Zaninović, dr. med., primalje Željka Živković, mag. obs., Ana Brlečić, mag. obs. i Daniela Marinčić, bacc. obs., kao i instrumentar David Ćelam te Slobodanka Stevanić i Smiljana Cvijović.

Uprava KBC-a Rijeka na čelu s ravnateljem prof. dr. sc. Alenom Ružićem čestitala je roditeljima na prinovi, poklonivši im i buket cvijeća. Čestitkama se pridružila i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, koja je u ime Grada prvorođenoj bebi darovala srebrnjak sv. Vida i buket cvijeća.

KBC Rijeka Nova godina Beba

