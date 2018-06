Veliko otkriće u Središnjoj Bosni: Pronađene tone zlata u Varešu

Australsku burzu "zatresao" je, prethodnih tjedana porast kompanije Adriatic Metals nakon što je iz ove kompanije objavljeno da su otkrili izdašna nova nalazišta zlata, srebra i baznih metala u Središnjoj Bosni, točnije u Varešu, piše Vecernji.ba.

Kako su objavili australski mediji, vrijednost dionica ove kompanije udvostručila se nakon objave otkrića iz Vareša, dok The West Australian list prenosi kako će ova spektakularna vijest na mnogobrojne načine utjecati na ekonomiju BiH. Inače, kompanija Adriatic Metals posjeduje koncesiju za istraživanje i eksploataciju minerala i ruda na pojedinim lokacijama općine Vareš, čija je vrijednost sada povećana za nekoliko puta nakon spektakularnog otkrića, prenosi Radiosarajevo.ba.

O vrijednosti ovog otkrića najbolje govori podatak o porastu dionica Adriatic Metals na ASX burzi i to samo nakon što je objavljeno da su s dubine od više desetaka metara iz probnih bušotina izvađeni uzorci rude koju je ova tvrtka opisala kao "koktel visokokvalitetnih minerala". Točnije, na lokalitetu Rupice uzorci su pokazali da jedna tona iskopane tvari sadrži 4,6 grama zlata, pola kilograma srebra, 7,7 posto olova, 10,8 posto cinka, 46 posto barita, te 0,9 posto bakra. To, u praktičnom smislu, znači da je Adriatic Metals upravo pronašla ogromno bogatstvo i to vrlo blizu površine zemlje u gotovo propalom bh. gradiću.

"U istraživanje minerala u Bosni i Hercegovini investirano je jako malo novca nakon završetka rata u ranim '90-im godinama i potpisivanja Daytonskog sporazuma. Ipak, sada bi mogao biti napravljen veliki preokret na ovom polju istraživanja, posebno uz poboljšane zakonske osnove u 2018. godini, zbog približavanja ove zemlje Europskoj uniji", istaknuto je u izvještaju australske ASX burze. S mogućim uspjehom slaže se i predsjednik kompanije Adriatic Metals Geraint Harris, koji tvrdi da je ovo otkriće uveliko pomoglo u ekonomskom razvoju kompanije.

"Rezultati su uzbudljivi na više različitih načina. Kao prvo, otkrili smo da mineralizirani sloj vjerojatno seže dublje nego što smo mislili, a kao drugo kvaliteta rude se pokazala kao izvanredna gledajući sastav baznih i plemenitih metala", rekao je predsjednik kompanije Adriatic Metals Geraint Harris. Ova kompanija, inače, s poslovima kopanja u Varešu započela je u svibnju 2018.godine, a dosadašnji rezultati pokazali su kako bi itekako isplativo bilo otvaranje novog rudnika u Varešu za jednu ili sve pronađene rude, što bi itekako utjecalo i na ekonomiju BiH. Navodno bi, upravo zbog ovog otkrića australska kompanija trebala u istraživanje uložiti 10 milijuna dolara.

