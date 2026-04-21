Kiša i bura 'udaraju' Hrvatsku: Upaljen meteoalarm zbog jakih naleta vjetra na Jadranu

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati djelomice sunčano vrijeme, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova sredinom dana i poslijepodne. Puhat će povremeno umjeren sjeverni vjetar, a jutarnje temperature kretat će se između 5 i 7 °C, dok će dnevne dosezati od 14 do 16 °C. Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također biti djelomice sunčano, uz mogućnost slabe kiše u jutarnjim satima, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Na sjevernom Jadranu bit će pretežno sunčano, dok se u Gorskoj Hrvatskoj uz jači razvoj oblaka lokalno mogu pojaviti pljuskovi. Uz obalu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će od 2 do 4 °C, na moru između 9 i 12 °C, a najviše dnevne od 9 do 11 °C u unutrašnjosti te od 15 do 17 °C na obali. U Dalmaciji se očekuje pretežno sunčano vrijeme, no uz umjeren razvoj oblaka moguće su povremene oborine, osobito u unutrašnjosti. Puhat će umjerena i jaka bura, mjestimice i olujna, dok će na otvorenom moru prevladavati sjeverozapadnjak. More će biti umjereno valovito i valovito, a temperature će se kretati između 16 i 20 °C.

Upaljen je i meteoalarm za srijedu i četvrtak zbog pojačanog vjetra, ponajviše bure na Jadranu. Za srijedu je gotovo cijela obala i veći dio Jadrana označen žutim, mjestimice i narančastim stupnjem upozorenja, što upućuje na jake udare vjetra (do 120km/h), osobito podno Velebita. U četvrtak se upozorenje zadržava. I dalje prevladavaju žuta i narančasta upozorenja uz obalu, uz naznaku da će bura mjestimice biti pojačana uz udare vjetra do 85km/h.

Na krajnjem jugu zemlje temperature će biti slične, uz mogućnost pljuskova i grmljavine tijekom dana te umjerenu do jaku, mjestimice i olujnu buru. "Idućih dana u unutrašnjosti stabilno - prevladavat će sunčano uz postupan porast dnevne temperature zraka. No, jutra će biti svježa, pa u gorskim krajevima ponegdje može biti i slabog mraza. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni", prognozirao je meteorolog.