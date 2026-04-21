Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U DALJE NESTABILNO VRIJEME

Kiša i bura 'udaraju' Hrvatsku: Upaljen meteoalarm zbog jakih naleta vjetra na Jadranu

Šibenik: Najavljena promjena vremena praćena kišom i vjetrom
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
21.04.2026.
u 23:13

Idućih dana prevladavat će sunčano uz postupan porast dnevne temperature zraka. Jutra će biti svježa, pa u gorskim krajevima ponegdje može biti i slabog mraza

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati djelomice sunčano vrijeme, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova sredinom dana i poslijepodne. Puhat će povremeno umjeren sjeverni vjetar, a jutarnje temperature kretat će se između 5 i 7 °C, dok će dnevne dosezati od 14 do 16 °C. Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također biti djelomice sunčano, uz mogućnost slabe kiše u jutarnjim satima, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Na sjevernom Jadranu bit će pretežno sunčano, dok se u Gorskoj Hrvatskoj uz jači razvoj oblaka lokalno mogu pojaviti pljuskovi. Uz obalu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će od 2 do 4 °C, na moru između 9 i 12 °C, a najviše dnevne od 9 do 11 °C u unutrašnjosti te od 15 do 17 °C na obali. U Dalmaciji se očekuje pretežno sunčano vrijeme, no uz umjeren razvoj oblaka moguće su povremene oborine, osobito u unutrašnjosti. Puhat će umjerena i jaka bura, mjestimice i olujna, dok će na otvorenom moru prevladavati sjeverozapadnjak. More će biti umjereno valovito i valovito, a temperature će se kretati između 16 i 20 °C.

Upaljen je i meteoalarm za srijedu i četvrtak zbog pojačanog vjetra, ponajviše bure na Jadranu. Za srijedu je gotovo cijela obala i veći dio Jadrana označen žutim, mjestimice i narančastim stupnjem upozorenja, što upućuje na jake udare vjetra (do 120km/h), osobito podno Velebita. U četvrtak se upozorenje zadržava. I dalje prevladavaju žuta i narančasta upozorenja uz obalu, uz naznaku da će bura mjestimice biti pojačana uz udare vjetra do 85km/h.

Foto: DHMZ

Na krajnjem jugu zemlje temperature će biti slične, uz mogućnost pljuskova i grmljavine tijekom dana te umjerenu do jaku, mjestimice i olujnu buru. "Idućih dana u unutrašnjosti stabilno - prevladavat će sunčano uz postupan porast dnevne temperature zraka. No, jutra će biti svježa, pa u gorskim krajevima ponegdje može biti i slabog mraza. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni", prognozirao je meteorolog. 

Ključne riječi
kiša bura vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!