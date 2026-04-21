Uskoro istječe primirje, Iran odgovorio na Trumpove prijetnje: 'Pripremili smo se otkriti nove karte'

6:15 - Američki potpredsjednik JD Vance danas putuje u Pakistan na drugi krug pregovora s Iranom. Međutim, Teheran još nije potvrdio sudjelovanje, navodeći da ponovno razmatra svoje povlačenje nakon što je ranije odbio pregovore. Do toga dolazi nakon što je Donald Trump obnovio prijetnju da će "uništiti“ iransku infrastrukturu i upozorio da možda neće produžiti primirje nakon srijede, kada istječe rok. Iranski predsjednik parlamenta uzvratio je na Trumpove izjave, tvrdeći da Teheran ima "nove karte na bojištu“, prenosi Sky News.

"Ne prihvaćamo pregovore pod sjenom prijetnji, a u posljednja dva tjedna pripremili smo se otkriti nove karte na bojnom polju", naveo je Mohammad-Bagher Ghalibaf, ključni pregovarač za Iran.

Promet u Hormuškom tjesnacu ponovno je potpuno stao nakon što je Iran u subotu poništio kratkotrajno otvaranje. Iran je upozorio da će tjesnac ostati zatvoren dok se ne ukine američka blokada. Iranski patrolni čamci pucali su na brodove koji su pokušavali proći, a tijekom vikenda prijavljena su najmanje četiri napada.

Desetodnevno primirje između Izraela i Libanona i dalje je na snazi te predstavlja temelj pregovora između SAD-a i Irana. Međutim, tijekom vikenda poginula su najmanje tri vojnika – dva izraelska vojnika i jedan francuski mirotvorac. Raseljeni Libanonci i dalje su u neizvjesnosti jer im izraelska vojska poručuje da se ne vraćaju dok ona okupira evakuirani jug zemlje.